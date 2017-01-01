YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Biga'da bilişim sergisi açıldı

Biga'da bilişim sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Bilişim haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Biga İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu bilişim sergisi açıldı.

Biga İmam Hatip Ortaokulunda hazırlanan sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürü Ebru Boladan, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Biga İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Necmettin Güder; " 4 ay önce 5. sınıf öğrencilerimizden 24 kişi ile robotik eğitim sınıfımızı açtık ve kodlama eğitimine başladık. Öğrencilerimiz büyük bir aşama kat ettiler. Biz de öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları sergilemek istedik" diye konuştu. Sergide, akıllı ev ile hayatınızı kolaylaştırın, akıllı çiçek sulama sistemi, akıllı otopark ve renk değiştiren gece lambası ilgi gördü.

(GD)



16.05.2017 17:31:24 TSI

NNNN

