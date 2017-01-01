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Van'da su taşkınlarına karşı önlem alındı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:31
Van'da su taşkınlarına karşı önlem alındı
Van'da su taşkınlarına karşı önlem alındı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, olası su taşkınlarına karşı çalışma başlattı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bir kaç gündür etkili olan aşırı yağmurdan ötürü doğabilecek su taşkınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünde görevli personeller, derelere yerleştirilen ızgaraları sürekli temizleme çalışması yaptı. Izgaralara takılan evsel atıklar, ekiplerin özverili çalışması sonucunda çöp torbalarına doldurularak çöp depolanma alanlarına götürüldü. Gece geç saatlere kadar devam eden tedbirlere İpekyolu Belediyesi de destek sundu.
(MSA-Y)

16.05.2017 17:31:42 TSI
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