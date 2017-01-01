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Çorum Belediyesi'nden ödüllü ambalaj atığı toplama kampanyası



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Türkiye'nin en temiz şehirleri arasında yer alan Çorum, temizlik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra bu alanda farkındalık oluşturan çalışmaları da hız kesmeden sürdürüyor.

Çorum Belediyesi tarafından ilkokullarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan ödüllü ambalaj atığı toplama kampanyası 31 Mayıs'ta sona eriyor.

Çorum Belediyesi'nin ambalaj atıklarını toplama konusunda ilk önce okullarda çevre bilincinin oluşması için eğitim seminerleri verdiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Gelecek nesillerimize daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre bırakmak, geri dönüşüm ile atıl durumdaki atıklar ile ekonomiye tekrar kazandırmak için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmeleri evlerimizdeki atık ayrıştırma miktarını daha da artıracaktır" dedi.

Kampanya süresince, her bir ton kilo ambalaj atığı getiren okula spor malzeme paketi, kırtasiye malzeme paketi, oyun seti paketi, elektronik hediye paketi hediye edildiğini dile getiren Candan, "Kampanya bitiminde öğrenci sayıları dikkate alınarak, öğrenci başına en çok ambalaj atığı toplayan ilk beş okula "Çevre Dostu Okul Flaması"vereceğiz. Kampanyaya katılan 27 ilkokul arasından ödül almaya hak kazanan okullara ödüllerini 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenleyeceğimiz törende vereceğiz" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)



16.05.2017 17:33:20 TSI

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