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İTSO üyelerine anaokulu indirimi



BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile İnegöl Minik Ayaklar Anaokulu arasında indirim protokolü imzalandı. Yapılan protokolle İTSO üyeleri ve çalışanları çocuklarını bu okula yüzde 20 indirimli kaydedecekler.

Yapılan protokol hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Metin Anıl, üyelerinin işlerini geliştirecek çok sayıda projeye ek olarak, talep gelen kuruluşlarla indirim anlaşmaları yaptıklarını da söyledi. Anıl, üyelerinin ve çalışanlarının çeşitli hizmetlerden indirimli yararlanmalarını sağlayarak bütçelerine katkı yaptıklarını ifade etti.

Minik Ayaklar Anaokulu kurucu Enerjin Baloğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, okullarında çocuklara iyi bir eğitim verdiklerini söyledi. Çakır, "Üyesi olduğumuz İTSO'nun üyelerinin ve çalışanlarının hizmetlerimizden indirimli yaralanmalarını istedik. Bu maksatla bir protokol imzaladık" diye konuştu.

Öte yandan İTSO'da düzenlenen protokol imza töreninde odanın yönetim kurulu üyeleri ile genel Sekreter Mustafa Şentürk hazır bulundu.

(MŞ)



16.05.2017 17:33:41 TSI

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