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Payas Belediyesi hasta nakil aracı hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Ferit Savaş

HATAY (İHA) - Payas Belediyesi'nin ikinci hasta nakil aracı dualarla hizmete girdi.

İlçede yaşayan hasta, yaşlı, sosyal güvencesi olmayan, acil müdahale gerektirmeyen hastalar, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hasta nakil aracıyla ücretsiz olarak bulundukları yerden alınıp hastanelere götürülüyor.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Payas Garajı'nda düzenlenen törende, belediyecilikte sınır tanımayarak hizmete devam ettiklerini söyledi.

Payas Belediyesi Garaj Amiri Ahmet Kacira ise bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların belediyede hasta kaydı oluşturarak gitmek istedikleri hastane ve tarih bilgilerini aktararak, talebe göre oluşturulan programlama sonucu evlerinden alınıp tedavi görecekleri hastaneye, hatta kimi zaman il dışına bile ulaştırılarak, tedavi bitiminde tekrar evlerine götürüldüklerini söyledi.

Hastanede işlem yapacak durumu olmayan hastalara gerekirse refakat ederek onların bir aile bireyi gibi ilgilendiklerini belirten Kacira, "Gerekirse ambulanslarımızla da hastalarımızı tedavi görecekleri hastanelere ulaştırıyoruz. Payasımıza hastane kazandırana kadar devam edeceğimiz bu hizmetimizden tüm vatandaşlarımız faydalanabilir" dedi.

(ADN-Y)



16.05.2017 17:35:08 TSI

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