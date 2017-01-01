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Saruhanlı yeni hastane bekliyor



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Engelliler haftası nedeniyle Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan beraberindeki heyetle birlikte Saruhanlı Engelliler Derneğine ziyaret ederek engelli vatandaşların sorunlarını dinledi ve kendine yöneltilen yeni hastane sözü ile ilgili sorulara cevap verdi. Başhekim Çağlayan, Saruhanlı'nın 5-6 yıl içinde yeni hastane binasına kavuşacağını söyledi.

Saruhanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan beraberindeki heyetle Saruhanlı Engelliler Derneğine ziyarette bulunarak engelli vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başhekimi Ali Osman Çağlayan, "Engelliler Derneği ziyaretinde Engelliler Derneği Başkanı ve üyeleri yeni hastane sözüyle ilgili sorular sordular. 'Ne zaman başlanıyor' dediler. Hastanemize Nöroloji ve Psikiyatri uzmanı istediklerini belirttiler. Engellilere yönelik yaptığımız düzenlemeler nedeniyle Hastane Yönetimimize teşekkür ettiler. Diğer kamu kurumlarından aynı ilgiyi göremediklerini belirttiler." dedi.



"Yeni hastaneye 5-6 yıl içinde kavuşacağız"

Çağlayan, Saruhanlı'ya verilen yeni hastane sözüyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Saruhanlı ilçemizi konum olarak İzmir'in Menderes ilçesine benzetiyorum. Menderes ilçesi İzmir'e yaklaşık 20 kilometre mesafede ve İzmir'in çok büyük hastanelerine 15-20 dakika mesafededir. Ancak Menderes ilçesinde 2016 Ağustos ayında 75 yataklı Devlet Hastanesi inşaatına başlandı. Saruhanlı Devlet Hastanesi binası çok eski olmamasına rağmen fiziksel olarak yeterli gelmemektedir. Yeni hastane binası ihtiyacımızı Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine resmi olarak bildirdik. Belediye başkanımız arsa konusunda gerekli desteği vereceğini zaten bildirdi. Yeni hastane binası için her şey yolunda görünmekle birlikte bu iş zaman alacak bir iştir. 5-6 yıl içinde yeni hastane binasına kavuşacağımızı tahmin ediyorum. Bunun yanısıra Nöroloji uzmanı ihtiyacımızı genel sekreterimiz biliyor ve bu konuda bize destek sözü verdi. Polikliniklerde devam eden yenileme süreci bitince bu konuda resmi yazımızı yazacağız."

(AŞ-SC)



16.05.2017 17:38:09 TSI

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