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Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor

16 Mayıs 2017 Salı, 17:38
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- 2015 yılında ilki gerçekleştirilmiş olan Peşinden Koş etkinliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yeniden Denizlililer ile buluşacak.
2015 yılında ilki gerçekleştirilmiş olan Peşinden Koş etkinliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl yeniden Denizli'de koşuseverler ile buluşacak. 20 Mayıs Cumartesi günü 16.00'da Saki Restoran önünden başlayıp Teras Park'ta bitecek olan yarış, Survivor yarışmacıları Merve Aydın ve Avatar Atakan'ın öncülüğünde başlayacak, 3 bin 400 metrelik parkurun tamamlanmasıyla son bulacak. Sunuculuğunu Danilo Zanna'nın üstlendiği yarış sonrası Teras Park AVM'de ödül töreni ve imza günü düzenlenecek.

Etkinlik 18.00'de Sinan Akçıl konseri ile devam edecek
Yarışmanın ödülleri, kadın sporcu, erkek sporcu ve master kadın, master erkek sporcu olarak 4 farklı kategoride gruplandırılacak. Ödüller her kategori birincisine 1000 TL, ikincisine 750 TL, üçüncüsüne ise 500 TL'lik Hummel hediye çekinden oluşuyor.
(İHA-Y)

16.05.2017 17:38:56 TSI
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