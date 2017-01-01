YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor

Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- 2015 yılında ilki gerçekleştirilmiş olan Peşinden Koş etkinliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yeniden Denizlililer ile buluşacak.

2015 yılında ilki gerçekleştirilmiş olan Peşinden Koş etkinliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl yeniden Denizli'de koşuseverler ile buluşacak. 20 Mayıs Cumartesi günü 16.00'da Saki Restoran önünden başlayıp Teras Park'ta bitecek olan yarış, Survivor yarışmacıları Merve Aydın ve Avatar Atakan'ın öncülüğünde başlayacak, 3 bin 400 metrelik parkurun tamamlanmasıyla son bulacak. Sunuculuğunu Danilo Zanna'nın üstlendiği yarış sonrası Teras Park AVM'de ödül töreni ve imza günü düzenlenecek.



Etkinlik 18.00'de Sinan Akçıl konseri ile devam edecek

Yarışmanın ödülleri, kadın sporcu, erkek sporcu ve master kadın, master erkek sporcu olarak 4 farklı kategoride gruplandırılacak. Ödüller her kategori birincisine 1000 TL, ikincisine 750 TL, üçüncüsüne ise 500 TL'lik Hummel hediye çekinden oluşuyor.

(İHA-Y)



16.05.2017 17:38:56 TSI

NNNN

