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Başkan Işık'tan şehit ve gazi annelerine ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'da yaşayan şehit ve gazi annelerini ziyaret etti.

Bir restaurantta gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Işık, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, vatanına, milletine, ailesine, manevi değerlerimize bağlı, aydınlık nesiller yetiştiren, değerli annelerimizin ellerinden öpüyorum. Yüce Rabbimizin cenneti ayaklarının altına serdiği annelerimizin, yalnız bir gün değil her gün değerini bilmeliyiz. Karşılık beklemeyen sevgisi, emeği, şefkatiyle annelerimizi bir ömür boyu başımızın üstünde taşısak haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Başkan Işık, şehitler için duaların da okunduğu ziyarette şehit ve gazi annelerine hediyeler takdim etti.

(MA)



16.05.2017 17:39:24 TSI

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