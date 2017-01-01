ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti

16 Mayıs 2017 Salı, 17:39
Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti
Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Protokolü İstanbul'daki 23. Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nda (EVTEKS) stant açan 86 Denizlili firmayı tek tek ziyaret etti.
Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS) ziyarete açıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin de katıldığı fuarda Denizlili 86 firma stant açtı.
Denizli Protokolü de fuara çıkarma yaptı. Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı ve Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Salih Sarıkaya, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Vekili İbrahim Uzunoğlu'nun yer aldığı protokol üyeleri, Denizlili firmaları tek tek ziyaret ederek, bilgi aldı, fuarın verimli geçmesini diledi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de tekstilin binlerce yıllık geçmişi olduğunu belirterek, tekstil sektörünün il ekonomisi için lokomotif olmaya devam edeceğini ifade etti.
Denizli Ticaret Odası Başkanı ve Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan da, Denizli'nin tekstilde artık lider bir kent olduğunu, fuarda açılan stantlarla da Denizli'nin bu konudaki farkını ortaya koyduğunu vurguladı.
Evteks Fuarı 20 Mayıs tarihine kadar açık olacak.
(İHA-Y)

16.05.2017 17:39:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Etnospor'da Denizli ilgisi
YEREL

ETNOSPOR'DA DENİZLİ İLGİSİ
Peşinden koş sporseverler ile Denizli'de tekrar buluşuyor
YEREL

PEŞİNDEN KOŞ SPORSEVERLER İLE DENİZLİ'DE TEKRAR BULUŞUYOR
Şehit Başsavcı Alper'in hayali gerçekleşiyor
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER'İN HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Pamukkale'de 5. Futbol Şöleni
YEREL

PAMUKKALE'DE 5. FUTBOL ŞÖLENİ
Servergazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor
YEREL

SERVERGAZİ TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ HASTALARI UĞRAŞLARLA TOPLUMA KAZANDIRIYOR
15 Mayıs ruhu 98 yıl sonra yeniden
YEREL

15 MAYIS RUHU 98 YIL SONRA YENİDEN
Denizli'de çocuklara cinsel istismar davası
YEREL

DENİZLİ'DE ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

Denizli'de &quot;Milli Mücadele Günü&quot; kutlandı
YEREL

DENİZLİ'DE "MİLLİ MÜCADELE GÜNÜ" KUTLANDI
&quot;Lokum&quot;u çalan hırsız güvenlik kamerasında
YEREL

"LOKUM"U ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA
Genç Denizli'nin karma sergisi açıldı
YEREL

GENÇ DENİZLİ'NİN KARMA SERGİSİ AÇILDI
Merkezefendi Belediyesi'nden öğretmenlere bisiklet hediyesi
YEREL

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRETMENLERE BİSİKLET HEDİYESİ
Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

DENİZLİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Başkan Gürlesin Şehit ve Engellilerin anneleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN ŞEHİT VE ENGELLİLERİN ANNELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Gürlesin Şehit ve Engellilerin anneleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN ŞEHİT VE ENGELLİLERİN ANNELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Büyükşehirden engeliler haftası için stand-up etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ENGELİLER HAFTASI İÇİN STAND-UP ETKİNLİĞİ
Eserler anneler için söylendi
YEREL

ESERLER ANNELER İÇİN SÖYLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!