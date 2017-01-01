YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti

Denizli heyeti, Evteks Fuarı'nda stant açan 86 firmayı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Protokolü İstanbul'daki 23. Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nda (EVTEKS) stant açan 86 Denizlili firmayı tek tek ziyaret etti.

Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS) ziyarete açıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin de katıldığı fuarda Denizlili 86 firma stant açtı.

Denizli Protokolü de fuara çıkarma yaptı. Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı ve Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Salih Sarıkaya, Denizli İhracatçılar Birliği Başkan Vekili İbrahim Uzunoğlu'nun yer aldığı protokol üyeleri, Denizlili firmaları tek tek ziyaret ederek, bilgi aldı, fuarın verimli geçmesini diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de tekstilin binlerce yıllık geçmişi olduğunu belirterek, tekstil sektörünün il ekonomisi için lokomotif olmaya devam edeceğini ifade etti.

Denizli Ticaret Odası Başkanı ve Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan da, Denizli'nin tekstilde artık lider bir kent olduğunu, fuarda açılan stantlarla da Denizli'nin bu konudaki farkını ortaya koyduğunu vurguladı.

Evteks Fuarı 20 Mayıs tarihine kadar açık olacak.

(İHA-Y)



16.05.2017 17:39:43 TSI

NNNN

