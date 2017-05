YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti'den istişare toplantısı

MUŞ (İHA) - AK Parti Muş İl Başkanlığının mayıs ayı il istişare toplantısı Bulanık ilçesinde yapıldı.

Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan toplantıya Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Muş İl Başkanı Namık Ergün katıldı. AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut'un açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Namık Ergün, 15 Temmuz ruhuna ihtiyaç duyduklarına belirterek, AK Parti için teşkilatların daha çok çalışmasını istedi. Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ergün, "Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçmektedir. Bir yandan PKK/PYD, bir yandan FETÖ, DAEŞ terör örgütleri ile mücadele ederken, bir yandan da uluslar arası arenada dost gözüken düşmanlarla uğraşıyor. Bu dost ülkeler, bu terör örgütlerine her türlü desteği vermektedir. Ülkemizin her zamandan çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. 15 Temmuz ruhuna ihtiyacımız var" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, bu topraklarda halkın bin yıldır beraber yaşadığını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bulanık'a gönüllü geldiklerini belirten Ak, "Biz buraya zoraki gelmedik. Gönülden geldik ve gönülden desteğimizi, saygımızı sizlere iletiyoruz. Bu bir gönül köprüsüdür aynı zamanda. Aslında Anadolu'nun ilk İslamlaşmasında ve Anadolu'nun kapısının açılmasında Muş'un ayrı bir önemi vardır. Muş bizim için Anadolu'nun kapısıdır ve bu kapıdan girdikten sonra bin yıldır bu toprakların içerisinde hep beraber yaşadık. Bu topraklar için bedeller ödedik. Bu toprakları vatan edinmek için de şehitler verdik. Her bir karış toprağında şehit kanı olan bu mübarek Anadolu toprakları artık bizim vatanımızdır. Bu topraklar üzerinde yıllarca kardeşçe yaşadığımız gibi bundan sonra da kardeşçe yaşayacağız" diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in de bir konuşma yapmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

