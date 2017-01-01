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Etnospor'da Denizli ilgisi

16 Mayıs 2017 Salı, 17:41
Etnospor'da Denizli ilgisi
Etnospor'da Denizli ilgisi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Etnospor Kültür Festivali 2017'ye katılan Denizli Büyükşehir Belediyesinin standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali sona erdi. 'Ok yaydan çıkıyor' sloganı ile Türk dünyasından ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen katılımcılar, festivalde renkli görüntülere sahne oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Denizli standı da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Denizli standında Yatağan bıçakları, Buldan dokuması, Yeşilyuva ayakkabıları ve toprak çömleğin yapım aşamaları sergilenirken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de ziyaretçilere izlenmesine doyum olmaz gösteriler sundu.
Denizli standını ziyaret eden Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının bir benzeri kılıç ve bunun yanında üzerinde isminin yazılı olduğu bir Yatağan bıçağı hediye edildi. Denizli standına yoğun ilgi gösteren Bilal Erdağan, dokuma tezgahının başına geçerek bir süre kumaş dokudu. Erdoğan, tel kırma, çömlek ve Yeşilyuva ayakkabılarıyla da yakından ilgilendi.
Festivali ziyaret eden protokolün de yoğun ilgisi ile karşılaşan Denizli standını Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Kardağ da ziyaret etti. Yatağan kılıcı ve tel kırma hediye edilen Karadağ, Denizli standında uzun süre vakit geçirdi. Buldan dokuma tezgahına ve çömlek yapımına yoğun ilgi gösteren Himmet Karadağ, demir dövmeyi de ihmal etmedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu'nun çok zengin bir coğrafya olduğunu belirterek, Etnospor Kültür Festivali'nde tanıtılan birçok değerin geleceğe miras bırakılması gerektiğini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu konuda birçok yatırımı olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Köklerimiz ne kadar sağlam olursa geleceğe daha güvenle bakarız. Çünkü biz gençlerimize, geleceğimize kendi kültürümüzü öğretmezsek başka ülkelerin kültürlerini öğrenirler. Bu değerlerimizin yaşatılması, güzelliklerin devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
(İHA-Y)

16.05.2017 17:41:08 TSI
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