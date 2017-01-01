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Başkan Alıcık, 1. Engelsiz Bahar Şenliğinde engellilerin mutluluğuna ortak oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 17:43
Başkan Alıcık, 1. Engelsiz Bahar Şenliğinde engellilerin mutluluğuna ortak oldu
Başkan Alıcık, 1. Engelsiz Bahar Şenliğinde engellilerin mutluluğuna ortak oldu

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli 1. Engelsiz Bahar Şenliğinde canlı müzik eşiğinde çiftetelli, zeybek oynayan ve halay çeken engellilere eşlik ederek mutluluklarına ortak oldu.
Nazilli NAZENDER tarafından ilk kez düzenlenen Birinci Engelsiz Bahar Şenliği Sümer Rekreasyon alanında yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan şenlik akşam saatlerine kadar devam etti. Etkinliğe ilçedeki tüm engellilerin ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Özel İlk Yorum Rehabilitasyon Merkezi, Özel İç Denge Rehabilitasyon Merkezi, Özel Gülenyüzler Rehabilitasyon Merkezi, Özel Evren Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere ilçedeki dört özel rehabilitasyon merkezinin ortaklaşa düzenlediği ve Nazilli Belediyesinin destekleri ile gerçekleşen etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından engellilere hediye edilen Lunapark biletlerini alan engelliler çarpışan arabadan Atlı Karınca'ya kadar lunaparktaki bütün oyuncaklara binerek gönüllerince eğlendi. Canlı müzik eşiğinde çeşitli oyunların yanı sıra çiftetelli, zeybek oynayan, halay çeken engellilerle birlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da eşlik etti. Engellilerle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çeken ve çektiren Başkan Alıcık, engellilerin mutluluğuna ortak oldu. Engellilere ve konuklara gün boyunca mangalda köfte pişirilerek ikram edildi.
Hayvanat bahçesini de gezen engelliler Başkan Alıcık'a teşekkür ederken etkinliğin sponsorluğunu üstlenen İşadamı Süleyman Keskin'e NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı'ya birer teşekkür plaketi verildi. Şenliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "NAZENDER'in düzenlediği Bahar Şenliğinde engellilerimizle beraber eğlendik. Çok mutlu olduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı, "Engelli çocuklarımıza böyle bir imkan sunduğumuz için çok mutluyuz. Bizler dernekler ve okullar olarak engellilerimizin de bu toplumda yaşadıklarını anlatmak, onların sorunlarına çözüm olabilmek için çok mücadele ediyoruz. Bizlere destek olan değerli belediye başkanımıza, okullarımıza ve destek verenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiler" diye konuştu.
(MB-Y)

16.05.2017 17:43:55 TSI
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