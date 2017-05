YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uysal, ABD programını iptal etti

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilecek olan 36. Türk Günü Festivali ve Türk Günü Yürüyüşü programını iptal etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 20 Mayıs Cumartesi New York'ta gerçekleştirilecek 36. Türk Günü Festivali ve Türk Günü Yürüyüşü dolayısıyla Amerika'ya gerçekleştireceği program iptal etti.

Yazılı bir açıklama yapan Başkan Uysal, "Daha önce Muratpaşa Belediye Meclisimize bilgisini verdiğimiz üzere, Türk-Amerikan Dostluk Dernekleri Federasyonu'nun davetlisi olarak 20 Mayıs 2017 tarihinde New York'ta düzenlenecek '36. Türk Günü Festivali ve Türk Günü Yürüyüşü'ne, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte katılımımız söz konusuydu. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun programda yer almayacağı bilgisinin tarafıma ulaşması ve de son günlerde iki ülke arasında yaşanan sorunları dikkate alarak gezi programını iptal ettiğim" dedi.

