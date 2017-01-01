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Vali Çataklı SGK Çalışanlarını Kabul Etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle SGK İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ve beraberindeki SGK çalışanlarını makamında kabul etti.

İl Müdürü Akkaş, her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler hakkında Vali Çataklı'ya bilgi verdi. Vali Çataklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çok geniş bir çalışma sahası içerisinde olan SGK'nın faaliyetlerinin önemine işaret etti. Vali Çataklı yaptığı açıklamada, SGK'nın kişilere doğumdan önce başlayıp, öldükten sonra da cenaze yardımı ve ölüm aylığı bağlama ile devam eden vatandaş odaklı anlayış içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Çataklı hafta boyunca vatandaşların sosyal güvenlik uygulamalarının tanıtılması, hak ve yükümlülüklere ilişkin gerekli bilgilendirilmelerin yapılarak sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(MAD-SD-Y)



16.05.2017 17:51:31 TSI

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