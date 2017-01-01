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Erdemir Anadolu Lisesinden yağlı boya sergisi



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Esas 67 Burda Alış veriş ve Yaşam Merkezinde yağlı boya resim sergisi açtı.

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Alime Alak ve öğrencileri tarafından bir yıllık çalışmanın eseri olan yağlıboya çalışması resim sergisi Esas 67 Burda AVM'de açıldı. Açılışa Erdemir Anadolu Lisesi Müdürü Engin Mutlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 45 eserin yer aldığı sergi gün boyunca ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

(SÖ-SÖ-Y)



16.05.2017 17:52:38 TSI

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