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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

16 Mayıs 2017 Salı, 17:53
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
- "Hepimizin vücudunda bir eksiklik vardır önemli olan sevgi engelli olmamaktır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Engelliler Haftasını kutlayarak, "Hepimizin vücudunda bir eksiklik vardır. Önemli olan sevgi engelli olmamaktır" dedi.
Battalgazi Belediyesi tarafından Anneler Günü ve Engelliler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, programa katılan annelerin ve engellilerin bu özel günlerini kutladı. Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu'nun hüzünler diyarı olduğunu belirterek, "Acıların yaşandığı ve çokça paylaşıldığı bir coğrafya içerisinde yaşıyoruz. Bu coğrafya çok pahalı bir coğrafya. Geçmişte de çok pahalıydı. Bizim gibi bin yıl bu coğrafyaya hakim olan başka bir millet olmadı. Binlerce şehidimiz de olsa, binlerce yaralımız ve gazimiz de olsa, ağlayan analarımız da olsa, yetim olan çocuklarımız da olsa, bu vatanın üzerinde tek bir ocak olduğu müddetçe bu coğrafyaya yan bakanın gözünü çıkarırız" ifadelerini kullandı.
Annelerin, Anneler Gününü kutlayan Başkan Gürkan, "Hakikaten tüm canlılara annelik olgusu daha doğarken verilmiştir. Biz anneliği bütün olarak görüyoruz. Bir hafta veya bir güne sığdırmak gibi o güne hapsetmek gibi bir duygu içerisinde de olamayız" diye konuştu.
Engelliler Haftasını da kutlayan Gürkan, "Hepimizin bir engeli vardır. İnsanlar başkalarının ayıplarını araştırmak yerine kendi ayıplarını görmeleri daha iyidir. Eğer engellilik bir eksiklikten kaynaklanıyorsa, vücudun bir uzvunun ekliği olarak addediliyorsa, hepimizin vücudunda bir eksiklik vardır. Önemli olan sevgi engelli olmamaktır. Düşüncede insanı sevebilme engellerinin olmamasıdır. Ülkemizde ve dünya coğrafyasında 200 milyonun üzerinde engelli insan var. Malatya'da 70 binin üzerinde engelli insanımız var. Bu engelli insanlarımızın bir kısmı da yatalak durumunda. Diğer bir kısmı ise eğitilebilir durumda. Bizler özellikle engelli çocuğa sahip olan ailelerin sıkıntılarını biliyor ve takip ediyoruz. O anneler engelli çocuklarını bir dakika bir yere emanet etmeden, bazen tıkandıkları, bunaldıkları ve yoruldukları zamanlar oluyor. Onları bir yere bırakarak gitme düşüncesi oluyor, ama bırakacakları kimse yoktur. İşte biz bunun için bölgeye hitap edebilecek bir engelli kampüsün temelini de geçtiğimiz günlerde attık. Bu kampüsle buradaki engelli ailelerin bir nebze olsun dert ve sıkıntılarını giderebilirsek, ne mutlu bize diye şükür ederiz" ifadelerini kullandı. Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından HİMYAÇ-DER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, Başkan Gürkan'a günün anısına bir tablo hediye etti. Daha sonra Malatya Musiki Cemiyeti müzik ekibi tarafından mini bir konser verildi. Program, Başkan Gürkan'ın programa katılanlara karanfil hediyesi ile birlikte sona erdi.
Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Dairesi Başkanı Adnan Aslan, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın eşi Fatma Zehra Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, HİMYAÇ-DER Genel Başkanı Ayşe Ece Budan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, anneler ve engelli vatandaşlar katıldı.
(BT-SD-Y)

16.05.2017 17:53:21 TSI
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