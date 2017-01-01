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"Ucube" bina İzmir Marşı ile yıkıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 17:59
"Ucube" bina İzmir Marşı ile yıkıldı
"Ucube" bina İzmir Marşı ile yıkıldı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde yapılan Atatürk Evi'nin önünde bulunan "Ucube" bina İzmir Marşı ile yıkıldı.
Kırklareli Belediyesi tarafından, tamamen halkın paralarıyla inşaatı devam eden Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evin aynısının önündeki yapı, mahkeme kararıyla bugün yıkıldı.
Yıkım işlemi öncesi bir konuşma yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ''Bugün 2,5 yıllık bir serüvenin sonuna geldiğimizin sevincini yaşamak için buradayız. Burada 3 arsa vardı. Birini hayırsever bir arkadaşımız Atatürk Evi yapılması için belediyemize bağışladı, diğerini biz kamulaştırdık. Burada gördüğünüz 20 metrekarelik bir alan için sorunlar yaşadık. Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Böyle bir töreni bu ucubeyi 2,5 yıl burada tutan gücün büyüklüğüne değil, Atamızın büyüklüğü ve hukuka duyduğumuz saygıdan dolayı buradayız. Karşı tarafı önemsediğimizin uzaktan yakından alakası yok. Bunu da belirtmek isterim" dedi.
Yıkılacak yer ile alakalı bilgiler veren Kesimoğlu, "Öncelikle biz burasını hibe alalım dedik, bedeli ile satın almak istedik. Fakat oyalama işlemleri ile karşı karşıya kaldık. Daha sonra kamulaştırma kararı aldık. Bizim adli yargıdaki kamulaştırma kararımızla ilgili Edirne'deki idare mahkemesine yürütmeyi durdurma karı ile gidildi. Sonunda tapuyu aldık" diye konuştu.
"30 Ağustos'ta açmayı planlıyoruz"
Atatürk Evi'nde Mustafa Kemal türküleri söyleneceğini belirten Kesimoğlu, "Burada Atamızın ismi, eserleri, devrimleri yükselecek. Mustafa Kemal'in eserlerine ismine ve devrimlerine bağlılığımızın nişanesi olarak bu binamızı 30 Ağustos'ta açmayı planlıyoruz" dedi.
Kesimoğlu'nun konuşmasının ardından alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde Atatürk Evi önünde bulunan ucube yıkıldı.
(MA-MEF-Y)

16.05.2017 17:59:41 TSI
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