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Başkan Karaçoban vatandaşları dinledi



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MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Salı günleri düzenlenen "Halk Günü" kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Halk Günü" kapsamında vatandaşlarla buluştu. Başkan Karaçoban, kendisini makamında ziyaret eden vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm sundu. Alaşehir'i vatandaşlarla birlikte yöneteceğini söyleyen Başkan Karaçoban, "Söz verdiğimiz gibi şehrimizi halkımızla yöneteceğiz. Halkımızın görüş ve önerileri benim için çok değerli. Vatandaşımızla sürekli fikir alış verişinde bulunacağım" diye konuştu. Başkan Karaçoban, "Halk Günü" kapsamında sorunlara hızlı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

(AY-Y)



16.05.2017 18:05:51 TSI

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