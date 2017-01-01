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Bitlis'te 'Hüsn-i Hat ve El İşleri' sergisi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA)  Bitlis Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından 'Hüsn-i Hat ve El İşleri' sergisi düzenlendi.

Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan hüsn-i hat ve el işleri, valilik binası sergi salonunda sergilendi. Serginin açılışına Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel'in yanı sıra kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılan sergide el emeği göz nuruyla yapılan hüsn-i hat sanatı büyük ilgi gördü.

2012 yılından bu yana farklı sanat dallarında açtıkları kurslarla hizmet sunmaya çalıştıklarını belirten Aile Destek Merkezi Koordinatörü Songül Kinç, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yürütmüş olduğu Aile Destek Merkezi bugün sergisini gerçekleştirmiş oldu. Merkezimizde hat, tekzip, iğne oyası, el nakışları ve ahşap boyama olmak üzere 11 kurs mevcuttur. Burada 197 kursiyerimiz ile hizmet yapmaktayız" dedi.

2012 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirten Kinç, açtıkları serginin üç gün süreyle devam edeceğini belirterek, "Sergimiz yılda bir kere gerçekleşmektedir. Bunun yanında yılda iki kez de kermes yapıyoruz. Bunun gelirleriyle kursiyerlerimiz ailelerine katkı sunuyorlar. Filografi hat olarak sergimizde şu an 53 parça sergileniyor. Düğer el sanatlarımız yüzlerce parçayı geçiyor. Tüm halkımızı sergimize davet ediyoruz" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



16.05.2017 18:09:16 TSI

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