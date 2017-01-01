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Bozüyük'te gençler için Koray Avcı konseri

- 19 Mayıs Atatürk'ü Ama ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı belli oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından gençlerin severek ve beğenerek dinlediği, yakından takip ettiği sevilen sanatçı Koray Avcı'nın katılacağı "Gençlik Konseri" düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençlik Konseri" 21 Mayıs 2017 Pazar günü akşamı Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yapılacak. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu ve yoğun ilgi görmesi beklenen program ücretsiz olarak saat 20:00'da başlayacak. Ayrıca yine bayram etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenler 19 Mayıs Cuma günü saat 10:00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayacak. Akabinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından şanlı bayrağımız göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okunarak folklor gösterileri sunulacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından spor gösterileri yapılacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından kutlama programı Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan Bisiklet Turu ile devam edecek. Bisiklet Turu protokolün ve öğrencilerin katılımları ile saat 14:00'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak ana cadde üzerinden devam edecek ve Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda sona erecek. Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından çeşitli etkinliklerle devam edecek kutlamalar saat 17:00'de sona erecek.

(FSİ-Y)



16.05.2017 18:11:16 TSI

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