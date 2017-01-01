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Kursiyerlerin eserleri büyüledi

16 Mayıs 2017 Salı, 18:11
Kursiyerlerin eserleri büyüledi

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nınh Altınova ilçesinde yıl sonu sergisi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi, Altınova Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Sergiye Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, davetliler ve kursiyerler katıldı.
İlçe Halk Eğitim Müdürü Ahmet Kemal Hazır, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 106 kurs açtıklarını ve 2 bin 89 kursiyere eğitim verdiklerini ifade etti. Açılışın ardından ilçe protokolü sergileri gezerek, yapılan eserleri yakından inceledi.
(MM-MŞ)

16.05.2017 18:11:19 TSI
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