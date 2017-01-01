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Vatandaşın şüphelendiği şahıslar cezaevine gönderildi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşların şüphelenmesiyle gözaltına alınan 2 kişi 'hırsızlık' suçuyla cezaevine gönderildi.



Milas'ta bir araç içerisinde iki kişinin hareket ve davranışlarından şüphelenen vatandaşlar durumu 155 polis imdat ihbar hattını bildirmesiyle harekete geçen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aracı ve şahısları Şevketiye Mahallesi civarında teknik takiple kıskıvrak yakalamıştı.

Yakalanan şahısların yapılan kimlik sorgusunda ise S.A. ve H.G. isimli kişiler oldukları tespit ederken, H.G. isimli şahsın 7 ayrı dosyadan ve cezaevi firarisi olarak aranmasının ortaya çıkmasıyla üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan arama sonucu hırsızlıkta kullandıkları düşünülen 1 adet demir keski, çoraplar ve bir miktar para ile ziynet eşyalarının ele geçirilmesiyle şahıslar hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Şahısların yakalanmasının ardından ise polis merkezine 5 ayrı ikametten hırsızlık ihbarı gelmesiyle şüphelilerin bu ikametlere girdiği düşünülerek detaylı çalışma başlatıldı. Şahısların üzerinden çıkan ziynet eşyaları ve paraların Milas'taki bir ikamet sahibine ait olduğu tespit edilmesiyle S.A. ve H.G. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçuyla Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ÇP-MB-Y)



16.05.2017 18:12:32 TSI

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