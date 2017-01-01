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Kuva-yi Milliye Günü Balıkesir'de kutlandı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Kurtuluş hareketinin başladığı Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Günü törenlerle kutlandı. Bu yıl 16. kez düzenlenen tören, Kuva-yi Milliye Anıtı önünde yapıldı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Balıkesirliler içeriden ve dışarıdan işgalin her türlüsüne karşı çıkarak dik durmuş, tarihteki asaletli tutumunu sürdürmüştür" dedi.

Kurtuluş hareketinin başladığı Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Günü törenlerle kutlandı. Kuva-yi Milliye Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Törende bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kuva-yi Milliye ateşinin 98 yıl önce Balıkesir'de yandığını ifade ederek, "Bir çok cephede savaşan, içeriden ve dışarıdan kaynaklanan büyük sorunlar ile mücadele eden Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşında yenilgiye uğramıştır. İmzalanan Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti yenik düşen diğer devletler gibi ordusunun hemen hemen tamamı terhis edilmiş , haberleşme araçlarına el konulmuştu. Ülke adeta işgallere açık hale getirilmişti" dedi.

15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmeye başlaması ile Balıkesir'in harekete geçtiğini belirten Başkan Uğur, "15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'i işgal etmeye başladılar. Balıkesir'de kara haber duyulur duyulmaz Belediye Meclisi toplanarak durumu müzakere etmiştir. Belediye Meclisi toplantısının neticesinde Balıkesirliler 16 Mayıs günü Okuma Yurdunda bir toplantı yapmaya karar verdiler. Bu toplantıda uzun süren müzakerelerden sonra bir heyet oluşturularak işgali protesto eden telgrafların çekilmesine oy birliği ile karar verildi. Hemen akabinde Balıkesirli vatanseverler Alaca Mescit'de bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda her türlü kararı almaya yetkili 41 kişi belirlendi. Balıkesirliler toplantıda Yunan işgaline karşı silahlı mücadele kararı aldılar. 30 Haziran 1919'da Yunanlıların kuzey kolu Balıkesir'e girdi. Yunanlılar bütün kente yerleşip, yoğun bir baskı ortamı oluşturmaya başladılar. Bu ahlaksız saldırı karşısında Balıkesirliler adeta Mehmet Akif'in çağrısına kulak vermeyi yeğlemişlerdir" diye konuştu.

Balıkesirlilerin kendi ülkesinde esir olmayı kabul etmediklerini söyleyen Başkan Uğur, "İlk kez Kuva-yi Milliye ifadesinin kullanıldığı Alaca Mescit toplantısının ardından Balıkesir'de bölgesel katılımcıların da iştirak ettiği 5 adet kongre düzenlendi. Bu kongreler sayesinde bölgesel direniş örgütlenmiş ve silahlı mücadele devam ettirilmiştir. Yunan işgali karşısında, Kuva-yi Milliyecilerimiz Akıncı birlikleri oluşturarak büyük zafere kadar sürekli Yunan kıtaları ile mücadele etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki düzenli ordunun peş peşe aldığı galibiyetler neticesinde 6 Eylül'de Balıkesir düşman işgalinden kurtuldu" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Vali Yazıcı, Başkan Uğur ve Tuğgeneral Turan'ın gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tören sona erdi.

Kuva-yi Milliye Anıtında gerçekleşen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, gaziler, askeri ve siyasi erkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

(OF-TS)



16.05.2017 18:14:20 TSI

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