ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuva-yi Milliye Günü Balıkesir'de kutlandı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:14
Kuva-yi Milliye Günü Balıkesir'de kutlandı
Kuva-yi Milliye Günü Balıkesir'de kutlandı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Kurtuluş hareketinin başladığı Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Günü törenlerle kutlandı. Bu yıl 16. kez düzenlenen tören, Kuva-yi Milliye Anıtı önünde yapıldı. Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Balıkesirliler içeriden ve dışarıdan işgalin her türlüsüne karşı çıkarak dik durmuş, tarihteki asaletli tutumunu sürdürmüştür" dedi.
Kurtuluş hareketinin başladığı Balıkesir'de Kuva-yi Milliye Günü törenlerle kutlandı. Kuva-yi Milliye Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Törende bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kuva-yi Milliye ateşinin 98 yıl önce Balıkesir'de yandığını ifade ederek, "Bir çok cephede savaşan, içeriden ve dışarıdan kaynaklanan büyük sorunlar ile mücadele eden Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşında yenilgiye uğramıştır. İmzalanan Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti yenik düşen diğer devletler gibi ordusunun hemen hemen tamamı terhis edilmiş , haberleşme araçlarına el konulmuştu. Ülke adeta işgallere açık hale getirilmişti" dedi.
15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgal etmeye başlaması ile Balıkesir'in harekete geçtiğini belirten Başkan Uğur, "15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'i işgal etmeye başladılar. Balıkesir'de kara haber duyulur duyulmaz Belediye Meclisi toplanarak durumu müzakere etmiştir. Belediye Meclisi toplantısının neticesinde Balıkesirliler 16 Mayıs günü Okuma Yurdunda bir toplantı yapmaya karar verdiler. Bu toplantıda uzun süren müzakerelerden sonra bir heyet oluşturularak işgali protesto eden telgrafların çekilmesine oy birliği ile karar verildi. Hemen akabinde Balıkesirli vatanseverler Alaca Mescit'de bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda her türlü kararı almaya yetkili 41 kişi belirlendi. Balıkesirliler toplantıda Yunan işgaline karşı silahlı mücadele kararı aldılar. 30 Haziran 1919'da Yunanlıların kuzey kolu Balıkesir'e girdi. Yunanlılar bütün kente yerleşip, yoğun bir baskı ortamı oluşturmaya başladılar. Bu ahlaksız saldırı karşısında Balıkesirliler adeta Mehmet Akif'in çağrısına kulak vermeyi yeğlemişlerdir" diye konuştu.
Balıkesirlilerin kendi ülkesinde esir olmayı kabul etmediklerini söyleyen Başkan Uğur, "İlk kez Kuva-yi Milliye ifadesinin kullanıldığı Alaca Mescit toplantısının ardından Balıkesir'de bölgesel katılımcıların da iştirak ettiği 5 adet kongre düzenlendi. Bu kongreler sayesinde bölgesel direniş örgütlenmiş ve silahlı mücadele devam ettirilmiştir. Yunan işgali karşısında, Kuva-yi Milliyecilerimiz Akıncı birlikleri oluşturarak büyük zafere kadar sürekli Yunan kıtaları ile mücadele etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki düzenli ordunun peş peşe aldığı galibiyetler neticesinde 6 Eylül'de Balıkesir düşman işgalinden kurtuldu" şeklinde konuştu.
Konuşmalar sonrası Vali Yazıcı, Başkan Uğur ve Tuğgeneral Turan'ın gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tören sona erdi.
Kuva-yi Milliye Anıtında gerçekleşen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, gaziler, askeri ve siyasi erkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.
(OF-TS)

16.05.2017 18:14:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SYAL'de Bilim Fuarı açıldı
YEREL

SYAL'DE BİLİM FUARI AÇILDI
Edremit MHP'de kongre heyecanı
YEREL

EDREMİT MHP'DE KONGRE HEYECANI
Vergi yapılandırmasında son ödeme 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON ÖDEME 31 MAYIS
Altıeylül'e Fas'tan kardeş şehir
YEREL

ALTIEYLÜL'E FAS'TAN KARDEŞ ŞEHİR
İvrindili öğrenciler çevre gezisine katıldı
YEREL

İVRİNDİLİ ÖĞRENCİLER ÇEVRE GEZİSİNE KATILDI
Burhaniye'de gönülden gönüle hayata şarkı söyle projesi
YEREL

BURHANİYE'DE GÖNÜLDEN GÖNÜLE HAYATA ŞARKI SÖYLE PROJESİ
İvrindi'de İş-Kur destek oldu mantar üretimi başladı
YEREL

İVRİNDİ'DE İŞ-KUR DESTEK OLDU MANTAR ÜRETİMİ BAŞLADI
Burhaniye'de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak
YEREL

BURHANİYE'DE KERMES GELİRİ 75 ÖĞRENCİYE HARÇLIK OLACAK
Burhaniye Belediyesi şampiyon oldu
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU
Karadere taşkınlardan korunacak
YEREL

KARADERE TAŞKINLARDAN KORUNACAK
Burhaniye'de astım hastalığına dikkat çekildi
YEREL

BURHANİYE'DE ASTIM HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
İl Sağlık Müdürü Edremit'te
YEREL

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ EDREMİT'TE
Gönen MHP'de yeni başkan Nazmi Ekinci
YEREL

GÖNEN MHP'DE YENİ BAŞKAN NAZMİ EKİNCİ
Gönen Sanayi üssü olmaya aday
YEREL

GÖNEN SANAYİ ÜSSÜ OLMAYA ADAY
Balıkesir'e 15 Temmuz ödülü
YEREL

BALIKESİR'E 15 TEMMUZ ÖDÜLÜ
Balıkesir'de 15 bin istihdam sözü tamam
YEREL

BALIKESİR'DE 15 BİN İSTİHDAM SÖZÜ TAMAM
Başkan Kafaoğlu'ndan annelere jest
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU'NDAN ANNELERE JEST
Özel öğrenciler Polis oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER POLİS OLDU
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi
YEREL

AYVALIK MHP'DE MEHMET KABAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi
YEREL

BURHANİYELİ ÇİFTÇİLERİ, BAŞKAN UĞUR SEVİNDİRDİ
Mahalle Ligi'nin Şampiyonları İngiltere'de
YEREL

MAHALLE LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI İNGİLTERE'DE
Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL

BURHANİYELİ ÇEVRECİLER, ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 5 yıl boyunca şişe kapağı biriktirip bunu yaptı!