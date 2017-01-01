Müzeler Haftası'nda "Siyah Beyaz Bozüyük" fotoğrafları sergisi
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi tarafından "Siyah Beyaz Bozüyük" adlı fotoğraf sergisi hazırlanıyor.
18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeni ile düzenlenen serginin açılışı 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak. Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi bahçesinde hazırlanan ve Bozüyük'ün geçmiş yıllarına ışık tutan fotoğraflardan oluşan sergi 18-24 Mayıs tarihleri arasında, 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gezilebilecek.
(FSİ-Y)
16.05.2017 18:11:33 TSI
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