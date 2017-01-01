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Van'da çocuk şenliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Kamer Vakfının "Dünyayı kadınlar ve çocuklar değiştirecek" projesi kapsamında Van'da çocuk şenliği düzenlendi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı ve Kamer Vakfı işbirliği ile düzenlenen şenlikte; yüz boyama, atık malzeme çalışması, tel çalışması, ebru boyama ve konulu resim çalışması yapıldı. Unutulmaya yüz tutmuş eski oyunlardan seksek, denge oyunu, top taşıma ve sos oyunlarının da oynandığı etkinlikler sonunda dans atölyesinde tüm çocuk ve gönüllüler halaylar çekip dans etti.

Şenlik, verilen ikramlar ve fotoğraf çekimleriyle son buldu.

(MSA-Y)



16.05.2017 18:15:38 TSI

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