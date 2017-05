YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi" Kütahya'da

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği, "Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi" kapsamında 3'ü engelli 50 kadın, Atakum Belediyesi önünden kalkan otobüsle Kütahya'ya gitti.

Atakum Belediyesinin Kadınların işgücünün çalışma hayatına dahil edilmesini amaçlayan projesine katılan işgücü piyasasına ulaşmada zorluk yaşayan ve yaşları 25-64 arasında değişen 50 Atakumlu kadın kursiyer 18 Ocak tarihinden itibaren iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi ve ilk yardım eğitimi gibi bir çok konuda sertifika sahibi oldu.



Mesleki gelişim ve teknik uzmanlık

Atakum Belediyesi tarafından Atatepe Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'ne kurulan Çini Atölyesi'nde uygulamalı olarak Çini İşlemeci - Çinici Mesleki Eğitimi almaya devam eden kursiyerler gözlem amacıyla tarih boyunca Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerine ev sahipliği yapan, 7 bin yıllık geçmişinde çini ve seramik üretimiyle ün kazanmış olan Kütahya'ya teknik bir gezi düzenlemek için Atakum Belediyesi önünden yola çıktı. İki gün sürecek olan Kütahya programında kursiyerler program boyunca UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak kaydedilen "çini sanatı"nın değerli ustaları ve sanatçıları olan; Mehmet Koçer, İsmail Yiğit, Mehmet Gürsoy'un Çini Atölyeleri ile Sıtkı Olçar Çini Müzesi, tarihi Çinili Cami, Macar Evi, Çini Çarşısı, Çini Müzesi gibi kültürel alanları da ziyaret edecekler.



Kadınlar her alanda öncü olacak

2 gün boyunca devam edecek olan gezi hakkında açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "1200 proje içinden hibe almaya hak kazanan 40 proje arasına girmeyi başaran bu çalışmamız, yaklaşık 206 bin avroluk bir destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında yer alan kursiyerlerimiz birçok başlık altında eğitim ve sertifika almaktadır. Hedefimiz, Atakum'da kadınlar ile ilgili hayatın her alanına yönelik hizmetlerin sayısını artırmaktır. Onlar için birçok projeyi hayata geçirdik. Birçok çalışmamız da devam ediyor. Her projemizde heyecanımız biraz daha artıyor. Kadınlarımıza şans verildiğinde, uygun ortam oluşturulduğunda neler yapabildiklerini görmek ise bize ayrıca gururlandırıyor, güçlendiriyor. Bu proje kapsamında eğitim alan kursiyerlerimizin, eğitim aldıkları branşın en iyi örnek ve uzmanlarını görmeleri ise onlara çok ciddi kazanımlar sunacaktır" diye konuştu.

16.05.2017 18:18:11 TSI

