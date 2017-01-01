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SYAL'de Bilim Fuarı açıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:25
SYAL'de Bilim Fuarı açıldı
SYAL'de Bilim Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 20 araştırmanın sergilendiği Bilim Fuarı açıldı.
TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin yer aldığı Bilim Fuarı, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nde açıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile açılışı gerçekleşen fuarda bir birinden ilginç 20 araştırma ve buluş sergilendi. Folklor gösterilerinin de yer aldığı fuarda, protokol tek tek stantları gezerek öğrencilerin buluşlarını yakından inceledi. Doğal afet, tıp, evsel atık, ölüm metaforları ve madencilik gibi farklı dallarda yapılan araştırmalar ve geri dönüşüm şişelerinden yapılan koltuk ile mekanlar katılımcıların dikkatini çekti.
Fuarda öğrencilerle bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin çok özel bir okul olduğuna dikkat çekerek, "SYAL'a bilim fuarı da yakışıyor, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanmak da yakışıyor, her şey yakışıyor. Teorikten uygulamaya geçmek herkese nasip olmuyor. Çünkü çoğu insan teorikte kalıp bildiği bilimi kendi hayatına da yansıtamıyor. Bu yeni araştırmalar sayesinde 3 günde yapılacak işler bir günde 1 saatte yapılabiliyor. Uzun yolculuğu bitirebilmeniz için küçük adımlarla başlamanız gerekiyor. Ben buradaki bilim fuarını da öyle görüyorum. Burada yaptıklarınız o kadar manidar ve önemli ki bu imkanı sizlere veren değerli okul müdürümüze, Kaymakamımıza ve TÜBİTAK temsilcilerine çok teşekkür ediyorum, yolunuz açık ilimle oldu günler diliyorum" dedi.
Okulun spor salonunda gerçekleşen Bilim Fuarı'na Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay katıldı.
(TS)

16.05.2017 18:25:40 TSI
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