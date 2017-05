YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk FETÖ davası görüldü

Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davaların yoğunluğu nedeniyle yeni açılan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk FETÖ davası görüldü. KHK ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği üyesi 15'i tutuklu 24 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanıkların yoğunluğu nedeniyle 250 kişilik Konferans Salonu'nda yapıldı. Tutuklu sanıklar A.G., A.S., A.O.K., B.Ö., H.D., İ.E., M.E. ve M.A. ile tutuksuz sanıklar İ.K., M.G., M.E., O.A., Ö.S., R.G. ve Z.A. ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık yakınları da duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık A.S., by lock programının telefonuna yüklendiğini belirterek, "Telefonuma M.G. isimli arkadaş söyledi, F.Ö. isimli öğretmen ise by lock programını indirdi ama kullanmadım" dedi. 28 yıldır din kültürü öğretmeni olduğunu söyleyen sanık A.O.K. ise by lock kullandığı iddialarını reddetti.



"Bylock yüklediklerini itiraf ettiler"

Sanık B.A. da, "Çocuklarım oyun meraklısıdır. Eve geldiğim zaman elimden hemen telefonu alırlar, belki oyun zannedip o programı indirip tekrar silmiş olabilirler. Kolluk görevlilerince gözaltı sırasında telefonumu resetlediğim iddialarını kabul etmiyorum. Polis memuru telefonumu istedi, şifresini açıp verdim, şifresini sıfırlamam için tekrar verdi ben de o heyecan ile fabrika ayarlarına geri dönmüşüm" dedi. Sanık H.D. ise Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği'nde Y.B. isimli bir kişinin derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgilerin by locktan gönderildiğini söyleyerek, telefonuna o programı yüklediğini anlattı. Sanık İ.E. de arkadaşı S.K.'nin by lock'u telefonuna ayet ve dua paylaşımları yapmak için indirdiğini belirtti.



"İnternet merakından bylock indirmiş"

Bilgisayar öğretmeni olan tutuksuz sanık İ.K., "Binlerce mobil uygulama indirdim. Zaman zaman android tabanlı uygulamaları indirir, incelerim. İnternetten by lock programını da indirdim. Sağına, soluna baktım, inceledim, bir kaç gün sonra da kaldırdım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



"Sadece terör davaları görülüyor"

FETÖ davalarının görüldüğü 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iş yükünü hafifletecek olan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 'bazı yer adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye yönelik taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 06/04/2017 tarih ve 523 sayılı' kararı ile 17 Nisan'da faaliyete geçmişti. Kayseri 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'ne terör davaları dışında diğer dosyalar verilmiyor.

16.05.2017 18:26:13 TSI

