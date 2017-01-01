Karabüklüler Vakfı Yönetiminden Rektör Polat'a ziyaret
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Ankara Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette KAR-VAK yönetim kurulu üyeleri ve 23. dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da yer aldı.
Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile KAR-VAK Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Güneş arasında karşılıklı olarak hediye takdimi yapıldı. Ziyaret sonunda günü anısına toplu fotoğraf çekildi.
(YE-YE-Y)
16.05.2017 18:27:39 TSI
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