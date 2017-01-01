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Kırklareli'nde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak

16 Mayıs 2017 Salı, 18:27
Kırklareli'nde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak
Kırklareli'nde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak
- İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Kırklareli il genelinde 102 milyon TL yatırımla kazandırılan 6 tesis ile 14,8 hm/yıl içme suyunun temin edileceği, 38 bin 700 dekar tarım alanının sulanacağı, yıllık 22 milyon 700 bin TL net gelir artışı ile 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi.
Kırklareli İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Esengül Civelek Başkanlığında Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, sulamada hamle yılında Kırklareli ili içme suyu ve tarımsal sulama yatırımları, doğa ve tarih uyumlu örnek taşkın tesisi, pestisit ambalajların toplanması, depolanması ve imha edilmesi konulu sunumlar yapılarak, kurul üyeleri ile değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca, DSİ'nin 2017 yılında başlayan içme suyu ve sulama yatırımları ele alındı. Bu kapsamda, Kırklareli Merkez, Pınarhisar ve Demirköy'de ilçelerinde birer, Kofçaz'da 2 adet olmak üzere, 5 adet göletin ve kapalı sistem sulama hattı inşaatlarının devam ettiği belirtildi. Kırklareli il merkezine, içme suyu iletecek ve 14 bin 220 dekar tarım arazisini sulayacak olan Kızılcıkdere Sulaması İkmali işine başlandığı, 2017 yılı sonuna kadar, 14,2 hm/yıl suyun Armağan Barajı'ndan Kırklareli Belediyesi İçme Suyu arıtma tesislerine ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

4 bin 600 kişiye istihdam sağlanacak
Yatırımların görüşüldüğü toplantıda, 102 milyon TL yatırımla kazandırılan 6 tesis ile 14,8 hm/yıl içme suyu temin edileceği, 38 bin 700 dekar tarım alanı sulanacağı, yıllık 22 milyon 700 bin TL net gelir artışı ile 4 bin 600 kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi.
Toplantıya, Vali Esengül Civelek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, DSİ 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, DSİ 112. Şube Müdürü Egemen Gökalp ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
(MA-MEF-Y)

16.05.2017 18:27:43 TSI
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