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Van'da 850 adet basınçlı tüp hurdaya çıkarıldı



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VAN (İHA) - Van Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları denetimler sonucu dolumu uygun olmayan 850 adet basınçlı tüpün imha edilmek suretiyle hurdaya ayrılmasını ve geri dönüşüme gönderilmesini sağladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Uygulanması kapsamında Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ doğrultusunda Van'da denetimler devam ediyor. Olası faciaların yaşanmaması için 1980 öncesi üretilen basınçlı tüplerin doldurulmaması konusunda denetimlerini sıkılaştıran ve bu alanda iştigal eden esnafları, ilgili oda yönetimini ve dolum tesislerini gezen Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevlileri, dolumların yapılmaması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Gerekli cezai müeyyidelerin uygulanabileceği, ancak buna gerek kalmadan işlerin karşılıklı diyaloglarla yürüdüğünü ifade eden Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, "Denetimlerimiz yönetmeliğin çıktığı 2015 yılında, 1976 ve öncesi yıllara ait basınçlı tüplerin dolumunun yapılmamasına yönelik çalışmaları kapsamaktaydı. İki yıldır devam eden çalışmalar sonucunda 1. Dünya Savaşı dönemlerinden kalma tüplerin bile doluma geldiği dönem artık bitmiştir. En eski 1917 yılına ait tüpün bulunduğu toplam 850 adet tüp, dolum yapılmayarak Van piyasasından toplanmıştır. Bu yıl ise 1980 yılından önce üretilen tüpleri kapsayacak şekilde, bu tüplerin kullanımının artık yasaklandığı, hiçbir şekilde dolumunun yapılmaması gerektiği konusunda dolum tesisimizi ziyaret ederek, gerekli bilgileri kendilerine sunduk. İnsanlarımızın can güvenliği açısından gerekli denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Son yayınlanan yönetmeliğe uymaları konusunda kendilerini uyarıyoruz. Olası faciaların meydana gelmemesi için bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Dolum tesisi yetkililerinin ve sanayi esnafımızın da bu konuya duyarlı olduklarını söyleyebiliriz. Birkaç sorun yaşandı, ancak bu yönetmeliğin nasıl uygulanması gerektiği konusunun anlaşılmasına yardımcı oldu. Konu incelendi ve hem esnafımız hem dolum tesisimiz kendi payına düşen anlayışı gösterdi. Çalışmalarımız sonuç verdi ve bugün eski, kullanılması uygun olmayan 850 adet tüpün Van piyasasından toplandığına ve dolum tesisimizde imha edilmek suretiyle hurdaya ayrıldığına, geri dönüşüme gönderildiğine hep birlikte tanıklık ediyoruz" dedi.

(MSA-Y)



16.05.2017 18:33:19 TSI

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