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Domaniç'te öğrencilere mangal partisi

16 Mayıs 2017 Salı, 18:34
Domaniç'te öğrencilere mangal partisi
Domaniç'te öğrencilere mangal partisi

(Fotoğraflı)

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç Yüksek Öğrenim Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Sinan Uysal, üniversiteli öğrencilerine yönelik mangal partisi düzenledi.
Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu öğrencileri mangal partisinde bir araya gelerek yöresel sanatçı Osman ve Mehmet Demiröz kardeşlerin müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendi.
İlçede faaliyet gösteren Domaniç Yüksek Öğrenim Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından tertip edilen piknik, Yüksekokul Bahçesinde gerçekleştirildi.
Domaniç Yüksek Öğrenim Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İş adamı Sinan Uysal, "Yurdun dört bir köşesinden ilçemize gelen öğrencilerimizle bağ kurmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla mangal partisi yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Ayrıca Yüksekokulumuz da eğitim gören öğrencilerimize yalnız olmadıklarını bizlerinde birer aile fertlerinden olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.
Mangal partisine, Dernek yönetimi, Okul Müdürü A. Bülent Gül, Öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.(TY-EFE

16.05.2017 18:34:08 TSI
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