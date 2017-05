YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak'ta zabıta miniklere trafik kurallarını öğretiyor

Uşak'ta zabıta miniklere trafik kurallarını öğretiyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, anaokullarında minik öğrencilere zabıta ekiplerinin çalışma şartları, görevleri ve trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, her gün farklı bir anaokuluna giderek, minik öğrencilerle şarkılar söyleyerek ve çeşitli hediyeler vererek, zabıtanın görevlerini ve trafikte uyulacak kurulları anlatıyor. Bu kapsamda son etkinlik, Uşak Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan Uludağ'ın da katılımıyla, Hakkı Kabaklarlı ve Minikler Anaokulu'nda yapıldı.

Konu hakkında bilgi veren Uşak Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Zengin, söz konusu sosyal sorumluluk çalışmasının Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın destekleriyle hayata geçtiğini ifade etti. Zengin, zabıta biriminde görev yapan personelin sorumluluk sahası ve trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için uyulacak kuralları anlattı.

Proje hakkında bir değerlendirme yapan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, zabıtanın sağlık, trafik ve toplumsal nizam için çalıştığını söyledi. Can ve mal güvenliğinin en çok zarar gördüğü alanın trafik olduğunu belirten Hakan Uludağ, "Bireyin devletle ilk buluştuğu nokta trafiktir. Bastığınız kaldırım veya aracınızla seyahat ettiğiniz yol, devletimizin farklı organları tarafından inşa edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu bakımdan trafik, hayatımızda ayrı bir önem taşımaktadır. Sevdiklerimize ulaşmak, okulumuza gelmek, evimize geri dönmek ve hizmet üretmek için hep yolları ve kaldırımları kullanırız. Tüm bunları yaparken belli kurallara uyarak hareket ederiz. Çünkü kuralsızlığın olduğu yerde, kaos ve çatışma olur. Bu bakımdan miniklerin ilk önce trafik eğitimi verilmesini önemsiyoruz" dedi.

Öte yandan eğitim alan minik öğrencilere, bilgilerin pekişmesi için, trafikte uyulması gereken kuralları içeren, yapboz seti, boyama kitabı ve kalemi hediye edildi.

(EÖ-MB-Y)



16.05.2017 18:36:02 TSI

NNNN