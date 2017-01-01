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Aydın'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı.

Bir hafta boyunca Aydın'da çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği Gençlik Haftasında ilk olarak Aydın Gençlik Merkezi tarafından kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Kültürel etkinliklerde ebru atölyesi, resim sergisi, halk oyunları gösterisi gerçekleştirilerek halk tarafından büyük ilgi gördü.

Forum Aydın Alışveriş Merkezinde sportif etkinliler de gerçekleştirildi. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı taekwondo, wushu, cimnastik ve karate branş gösterileri halk tarafından büyük alkış topladı. Ayrıca kurulan dart, puanlı penaltı, mini tenis ve badminton stantlarında vatandaşlar eğlenceli spor yaptılar.

Sokak Basketbolu Heyecanı Yaşandı

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Efeler Atatürk Spor Salonu önünde 3x3 Sokak Basketbolu heyecanı yaşandı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Sokak Basketbolu turnuvasında ilk gün 10 müsabaka oynandı. Sokak Basketbol turnuvasının ilk gününde 6 takımın mücadele ettiği müsabakalarda heyecanlı maçlara sahne oldu.

Bir başka sportif turnuvalar Aydın Lisesi Spor Salonunda ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Lisesi Spor Salonunda voleybol turnuvası ve Gençlik Merkezinde satranç turnuvası başladı. Voleybol ve satranç turnuvaları hafta boyunca devam edecek.

(MB-S)



16.05.2017 18:36:13 TSI

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