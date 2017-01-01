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Erdoğan Erişen TGK Genel Başkan Yardımcısı oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 18:36
Erdoğan Erişen TGK Genel Başkan Yardımcısı oldu
Erdoğan Erişen TGK Genel Başkan Yardımcısı oldu

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.
Türkiye genelinde 8 federasyon ve bu federasyonlara üye 93 gazeteciler cemiyeti ile basın meslek kuruluşunun üst çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Kurulu'na 112 delege katıldı. Tek liste ile girilen seçimlerde Nuri Kolaylı yeniden Genel Başkanlığa seçilirken yönetim kurulu Adem Alemdar, Ahmet Yetişen, Alaettin Aslan, Cem Kaytan, Deniz Güçer, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Feridun Fazıl Özsoy, İsmet Akıncı, Mehmet Abdioğulları, Mehmet Aydın, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun, Mevlüt Yeni, Murat Atay, Nazmi Pınar, Osman Hakan Kiracı, Sefa Özdemir'den oluştu.
Seçimin ardından gerçekleştirilen görev bölümünde Feridun Fazıl Özsoy Genel Başkan Vekili olurken, Sefa Özdemir, Erdoğan Erişen, Mevlüt Yeni, Adem Alemdar ve Mehmet Abdioğulları Genel Başkan Yardımcısı, Ergun Ata Genel Sekreter, Mehmet Çelik de Genel Sayman olarak görev aldı.
(MAK-SLH-Y)

16.05.2017 18:36:23 TSI
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