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Van'da 6 bin 275 ek istihdam

- SGK İl Müdürü Abidin Göksoy:

- "Hedefimiz yılsonuna kadar 10 bin yeni istihdam oluşturmak"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, 'Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında Van'da 6 bin 275 ek istihdam sağlandığını belirterek, hedeflerinin yılsonuna kadar bu sayıyı 10 binin üzerine taşımak olduğunu söyledi.

Her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Sosyal Güvenlik Haftası' nedeniyle il müdürlüğü hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Göksoy, SGK'da son bir yılda yaşanan değişiklikleri anlattı. Birçok alanda yeniliklere imza attıklarını anlatan Göksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta başlattığı istihdam seferberliğine de değinerek, "Ek istihdam seferberliği devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta başlattığı 'Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında ülke genelinde 2 milyon ek istihdam oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 9 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 1 milyon 50 bin ek istihdam oluşturulurken, 7 Mayıs 2017 itibarıyla Van'da da 6 bin 275 ek istihdam oluşturulmuştur. Hedefimiz ise yılsonuna kadar 10 bin ek istihdam aşmaktır" dedi.

6736 sayılı yapılandırma borçlarının aksayan taksitleri ile ilgili de konuşan Göksoy, "Bu taksitler 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla ay sonuna kadar bu kapsamda aksayan taksitler ve cari ay primlerinin mutlaka ödenmesi gerekir. Eğer işverenlerimiz ay sonuna kadar bunları ödemezlerse tüm teşvik destekleri, ek istihdamdan ve diğer indirimlerden faydalanamayacaklardır. Bizler bu anlamda STK'larla da irtibata geçerek bu bilgileri kendileriyle paylaşıyoruz" diye konuştu.

(MD-MSA-Y)



16.05.2017 18:39:03 TSI

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