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Büyükşehir iş dünyasının ünlü isimlerini ağırladı

16 Mayıs 2017 Salı, 18:39
Büyükşehir iş dünyasının ünlü isimlerini ağırladı
Büyükşehir iş dünyasının ünlü isimlerini ağırladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in davetlisi olarak kente gelen İstanbullu işadamları şehirde gezi ve incelemede bulundu. MNG Yönetim Hizmetleri Şirketi'nin Genel Müdürü Aydoğan Süer, Birleşmiş Markalar Derneği Üyeleri ve işadamları, Erzurum Havalimanı'nda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Erzurum Halk Oyunları ekibi tarafından karşılandı. İşadamları daha sonra Erzurum MNG Mall Alışveriş Merkezi'ni gezdi. Avrupa ve Türkiye'nin seçkin markalarını temsil eden şirketlerin sahipleri, CEO'ları, Genel Müdürleri ve yetkililerinden oluşan heyet daha sonra Snowdora Oteli'nde Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi. Erzurum Valisi Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu'nun kapısı yiğitler diyarında sizleri ağırlamaktan ötürü çok mutluyum. Hükümetimizin ilan ettiği Cazibe Merkezi Programı kapsamında sadece Erzurum'a 20 milyar TL'lik yatırım başvurusu yapıldı. Demir çelikten ilaç ve cam sanayiye hatta petro-kimya ürünlerine varıncaya kadar bütün alanları kapsayan orta ve yüksek teknolojiyi gerektiren tesisler inşallah Erzurum'da kurulacak. Bu yatırımlarla birlikte Erzurum, İran, Azerbaycan, Tebriz, Bakü, Tiflis, Bakü ve civarındaki ticareti yönlendiren bir merkez haline gelecek. Erzurum Anadolu'nun kapısıdır. Büyük Atatürk milli mücadeleyi Erzurum'dan başlatmıştır. 15 Temmuz'da milli ruha yön veren ilk şehir Erzurum'dur. İşte böyle güzellikleri barındıran bu kentte sizleri ağırlamaktan ötürü çok mutluyuz" dedi.
"ERZURUM BİR YATIRIM VE CAZİBE MERKEZİDİR"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kentin bir yatırım ve cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum'da üç yılda ekonomi, ticaret ve kültür köprüsü oluşturmak için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yatırımcıları bölgemize çekmek, kalkınmayı kollektif akılla sağlamak, kentimizle diğer şehirler arasındaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomi ve yatırım birlikteliği başta olmak üzere proje ve ortaklığa hazır olduğumuzu bu önemli buluşma vasıtasıyla sizlere ifade etmek istiyorum. İktisadi ve ticari hayatı, ekonomik ve sosyal hinterlandıyla geniş bir yatırım olanağına sahip olan Erzurum, bir ticaret kentidir. Erzurum'un ticari hayatını anlayabilmek için şehre stratejik, kültürel ve ekonomiyi anlayan bir gözle bakmak gerekir. Genel hatlarıyla tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründen oluşan kent ekonomisinin en büyük girdileri 'Bacasız sanayi' olarak adlandırılan üniversiteler, her yıl başarı grafiğini artıran şirketler, kış turizmine yön veren oteller, küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri ve diğer işletmelerden oluşmaktadır. Bu noktada sizlerden bu güzel şehir için önemli yatırımlar yapmanızı beklediğimizi ifade etmek istiyorum."
MNG Yönetim Hizmetleri Şirketi'nin Genel Müdürü Aydoğan Süer de, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan ötürü Vali Azizoğlu ve Başkan Sekmen'e teşekkür etti.
(ERZ-AT-Y)

16.05.2017 18:39:20 TSI
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