YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Alan, iş adamlarıyla bir araya geldi

Başkan Alan, iş adamlarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, Karakoçan ilçesinde iş adamlarıyla bir araya gelerek değerlendirmede bulundu.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, beraberindeki heyetle birlikte Karakoçan ilçesine giderek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Sarıoğlu'nu ziyaret edip, ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi. İş adamlarıyla istişare toplantısı yapan Başkan Alan, Elazığ'ın en hızlı büyüyen ilçesi konumundaki Karakoçan'a ivedi şekilde organize sanayi bölgesi kurulması gerektiğini söyledi.

İlçenin hızla geliştiğine dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Elazığ TSO başkanı olarak sadece Elazığ merkezde değil ilçelerimizde faaliyet gösteren üyelerimizin sorun ve beklentilerini yerinde konuşmak üzere bir dizi ilçe gezileri başlatmış bulunmaktayım. İlimiz OSB'de yapılacak yatırımlar artık 6'ınca bölge desteklerinden istifade etmektedir. Bu önemli kazanımın ilçeler bazında yaygınlaştırılması Elazığ TSO olarak bugün öncelikli konumuz haline gelmiştir. Ekonomisi çok büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa bağlı olan Karakoçan ilçemizde bu sektörlere dayalı kurulacak bir imalat organize sanayi bölgesi ilçemizin ekonomik durumunu çok ciddi manada değiştirecektir" dedi.

Karakoçan'a kurulacak OSB'ye AB ülkelerinden çok sayıda yatırımcının geleceğini ifade eden Başkan Alan, "Elazığ'ı kalkındırmak ve geliştirmek aynı zamanda işsizlik sorununu çözmek tüm ilçelerle birlikte top yekin bir kalkınma modelinin uygulanmasıyla ancak mümkündür. Bu nedenle Karakoçan'a ivedi bir şekilde OSB kurulması noktasında gerekli olan tüm çalışmaların oda olarak startını vereceğiz. Sizlerin de bu nokta bizlerin yanında yer almasını ve desteklerinizi bekliyorum" diye konuştu.

Tüm vatandaşlara eşit muameleyle hizmet verdiklerini vurgulayan Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu, "İnşallah bu ziyaretler daha sıklıkla yapılarak bu tür toplantılarda bir araya gelmeye devam ederiz. Biz belediye ve kaymakamlık olarak halkımızın siyasi görüşü, düşüncesi ve bakış açısı ne olursa olsun yasalar ve kanunlarla ilgili hükümler doğrultusunda eşit bir muamele yaparak hizmet veriyoruz. Başkanımın ziyareti ile bugün ilçemizde ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi noktasına neler yapılabilir konusunu hep birlikte değerlendireceğiz. Bizim beklentimiz öncelikle vatandaşımızın bir adım atarak ilçesine sahip çıkmasıdır. Bu yapılırsa biz valimizin de talimatı ile iş adamlarımıza on adım atmaya hazırız" şeklinde ifade etti.

(CK-HİV-Y)



16.05.2017 18:39:26 TSI

NNNN

