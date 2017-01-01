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Asimder heyetinden Vali Alpman'a ziyaret



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IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğinin (ASİMDER) organizesindeki heyet, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman'ı makamında ziyaret etti.

Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Başkanı İsmayil Ağayev, BDM Başkan Yardımcısı Samir Adıgüzelli, Asimder Başkan yardımcısı Erhan Hacıkasımoğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Necibe Nasibova ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Iğdır Şubesi sorumlu Konsolos Behbud Gadalı ile birlikte Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman'ı makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Nesibova, "Türkiye genelinde okuyan Azerbaycan'lı öğrencilerin bazı genel sorunları var. Bu sorunlar Iğdır'da okuyan öğrencilerde de var. Sizlerin yardımıyla bu sorunları el birliği ile aşacağımıza eminiz" dedi.

Vali Ahmet Turyag Alpman'a teşekkür plaketi veren Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Başkanı Ağayev, "Iğdır Azerbaycan için çok önem arz etmektedir. Çünkü Azerbaycan Türkiye ile tek sınır Ülke. Iğdır'da Azerbaycan kültürü halen tazeliğini korumaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in dediği gibi 'Biz bir milletsek bir diasporamız olmalıdır' sözü doğrultusunda Asimder ile bir kardeş milletin diasporası gibi çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

Asimder Genel Başkanı Gülbey ise, "kardeş Ülkeden böyle önemli misafirleri şehrimizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Valiliğimizin kaç gündür yaptığımız faaliyetlerin güvenli ve iyi bir ortamda geçmesi için vermiş olduğu destek ve ilgi alakaya teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Iğdır Valisi Ahmet Turgat Alpman ise, "Iğdır kültürü ve insanıyla bölgede farkındalık yaratan bir şehirdir. Şehrimiz Üniversitesinde okuyan Azerbaycan'lı öğrenci kardeşlerimize her zaman valiliğimizin kapısı açıktır. Bizlere sorunlarını iletirlerse birim müdürlerimiz gerekenleri yapacaklardır. Iğdır'da açılan 3 tane toplu mezarlık bulunmaktadır. Geçmişte Ermeni çeteleri bölgede katliamlar yapmışlar bu katliamların canlı tanıkları halen yaşamaktadır. Bu acılar tekrardan ülkemize ve milletimize yaşatmasın rabbim. Ziyaretiniz beni çok memnun etmiştir" dedi.

Ziyaretin sonunda Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Necibe Nasibova ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Başkanı İsmayil Ağayev, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman'a çeşitli hediyelerle birlikte merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 94. Doğum yıldönümü için yapılan programlara vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür plaketi verdi.

(ET-AT-Y)



16.05.2017 18:39:59 TSI

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