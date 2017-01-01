'Kadına yönelik şiddetle mücadelede' konulu seminer
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 'Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması' ve 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede' konulu seminer düzenlendi.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, işbirliği ve eşgüdümün arttırılması amacıyla Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı Asb. Kad. Üçvş. Gülay Kuzu ve Adıyaman Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünden Sosyolog Sami Özdemir ile Psikolog Şükran Şimşek tarafından seminer verildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerinde faaliyet gösteren görevlilere verilen seminer, yoğun ilgi gördü.
(CK-SD-Y)
16.05.2017 18:56:29 TSI
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