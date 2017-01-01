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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

16 Mayıs 2017 Salı, 19:13
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan 786 öğrenci kep attı
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş;
- "Kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız bir hayat başlıyor"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan 786 öğrenci üniversite yerleşkesi içindeki sentetik sahada yapılan törenle kep atma mutluluğu yaşadılar.
Programa Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, çok sayıda öğretim görevlisi ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bugün mezuniyete hak kazanan öğrencilerin uzun bir yolculuğu tamamladıklarını ve aileleri ile birlikte büyük emek vererek mutlu sona ulaştıkları belirtti. Taş, "Hayatın anne ocağından görüldüğü bir dönemde yaptığınız meslek seçimiyle başladığınız üniversite serüveninizi tamamladınız. Artık her şeyi kendinizin yöneteceği bir döneme kapı aralıyorsunuz. Baba ocağından geldiğiniz üniversitemizde şüphesiz hayatla ilgili birçok tecrübeler, bilgiler ve beceriler kazandınız. Bu süreci yaşarken ailenizin, hocalarınızın ve arkadaşlarınızın destek ve emekleri oldu. Kimi zaman arkadaşlarınızla beraber sabahladınız, kimi zaman sınavlara hazırlanmak için kütüphaneleri aşındırdınız. Bu süreçte arkadaşlarınızı ve dostlarınızı tanıdınız. Hocalarınızın şefkat ve özverilerine şahit oldunuz. Almış olduğunuz eğitim dünyaya farklı bir gözle bakmanızı öğretti. Burada siz birey olma bilincini bizzat yaşayarak edindiniz" dedi.

"Kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız bir hayat başlıyor"
Taş, öğrencilerin artık mezun olduğunu ve kendi ayakları üzerinde duracaklarını belirterek, "Bu hayatı iyi yönetmek için planlı bir yaşam biçimini tercih etmeniz gerekiyor. Günlerimizin, haftalarımızın hatta yıllarımızın planını yaparak yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu sizi hem başarılı kılacaktır hem de toplum için faydalı bir birey yapacaktır. Karşınızdaki insan kim olursa olsun onu dinlemeye, anlamaya ve kendinizi onun yerine koymaya çalışınız. Bu sayede kendi yaşamınızı ve yaptıklarınızı daha iyi anlayabilir, hatalarınızı kabullenme erdemi kazanabilirsiniz. Yaşadığımız bu çağda bilgi çok hızlı bir şekilde eskimektedir. Ondan eski olmamak için sürekli bilginin peşinden koşmamız gerekir. Tabii ki bunun için mesleğimizi sevmeliyiz. Steve Jobs bir konuşmasında şöyle diyor: 'Gençler neyi sevdiğinizi bulmanız gerek. Ve bu aşklarınız için geçerli olduğu gibi işiniz için de geçerlidir. İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplayacak ve gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu harika bir iş olduğuna inandığınız şeyi yapmanızdır. Ve harika bir iş yapmanın tek yolu ise yaptığınızı sevmenizden geçer. Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin. Yani bulana kadar devam edin, yılmayın'. Bugünü asla bir ayrılık günü olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın. Üniversitenizi sık, sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğu olacaktır. Şimdi de öğrencilerimizin değerli ailelerine hitap etmek istiyorum. Sizler evlatlarınızın hem kişiliğini bulmasında hem de iyi bir tahsil görmesinde değerli fedakarlıklar yaptınız. Onların bu günlere ulaşmasının en büyük emektarı sizsiniz. Emeklerinizin zayi olmaması için bu gençleri ömrünüzün sonuna kadar desteklemeyi sürdürünüz. Zira çocuklara kaygı ölene kadardır" dedi.

"Bu gençlerimizi yetiştiren ailelerimiz adına gururluyuz"
Ardından öğrencilere seslenen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bugün öğrencilerinin gururlu olduklarını ve onları yetiştiren aileler de bu gurura ortak olduklarını belirterek,"Bugün gururluyuz, gerçekten üniversitemiz genç üniversitemiz adına böyle mezunlar verdikleri için gururluyuz. Bugün gururluyuz, çünkü bu kadar pırıl, pırıl gencecik kardeşlerimizle Bilecik'te bu mutluluğu yaşadığımız için gururluyuz. Bugün gururluyuz, ülke olarak gururluyuz. Çünkü böyle dinamik geleceğe ümitle bakan, heyecanla bakan bir gençliğe sahibiz. Onlara hayata heyecanla atmanın hep birlikte hakkı gururunu ve hazzını yaşıyoruz. Eminim ki, genç kardeşlerimiz bundan sonra ki hayat yolculuklarında dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Bilecik'imizde ve Şeyh Edebali Üniversitemizde almış oldukları eğitimi faydasını, değerini iyi taktik edecekler. Onu değerlendirecekler ve hayatlarının her kademesine yansıtacaklar. Ama unutmayalım, eğitim öğretim ne kadar önemli ve kıymetliyse devletimiz, milletimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için aramızdaki sevgimiz, saygımız, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ondan daha kıymetli, ondan daha önemli. Bizler 4 yıl boyunca sizlerle birlikte olmaktan son derece büyük mutluluk duyduk, gurur duyduk. Burası artık her zaman sizler için açık bir kapı, bir aile ortamı, bir yurdunuz olarak görmenizi arzu ediyoruz. Tabi ki temennimiz, arzumuz hayata atılan bu genç kardeşlerimizin işlerini, aşlarını ve eşlerini de Bilecik'te bularak inşallah bundan sonra ki hayatlarını da Bilecik'te devam etmelerini arzu ediyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş öğrencileri kutlamasının ardından fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaket verdiler. Ödül töreninin ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2016-2017 yılı üniversite birincisi İktisad Bölümü öğrenicisi Zeynep Sarı'nın nişan kütüğüne isminin yazdığı plakayı çakmasının ardından öğrenciler sahnenin önüne alınarak kep atarak mutluluklarını aileleriyle doyasıya yaşadılar.
(CKT-İS-Y)

16.05.2017 19:13:34 TSI
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