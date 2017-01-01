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Geleceğin dahileri yeteneklerini sergiledi



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde özel öğrencilerin eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nde projeler görücüye çıktı.

TÜBİTAK destekli Bilim ve Sanat Fuarı, Kaymakam Günhan Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mutlu Aslan tarafından açıldı. Okul müdürlerinin de katıldığı fuara öğrenciler ilgi gösterdi. Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Gökhan Dindar, 2015 yılından bu yana bu görevi yürüttüğünü söyleyerek, "Kurumum özel yetenekli çocuklara eğitim veriyor. Özel Öğretim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün her yıl 1, 2 ve 3. sınıflarda yaptığı taramalar sonucu iyi bir barajı aşan çocuklar, kendi okullarından sonra bizim okulumuzda destek eğitimi görüyor. Öğrenciler resim, müzik ve zihnî yetenek olmak üzere okulumuzdan destek alıyorlar. Bu çocuklar için seçilmiş çocuklar diyebiliriz. Yani devletimiz böyle özel yetenekli çocukların kendi okullarından eksik kalmadan yeteneklerini geliştirilmeleri için bu kurumları açıyor. Türkiye'de 106 adet Bilim ve Sanat Merkezi bulunuyor. Bunlardan biri de Bandırma'da bulunuyor" dedi.

(İA-MŞ)



16.05.2017 19:14:42 TSI

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