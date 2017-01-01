YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatma Şahin Obezite için yürüdü

Fatma Şahin Obezite için yürüdü



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Obezite ile Mücadele" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gaziantep Festival Parkta başlayan etkinlikte yürüyüş öncesi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'obeziteye dur de' yazılı tişört dağıtıldı. Davullu zurnalı başlayan etkinliğe katılan vatandaşlar halay çekti.

Daha sonra Festival Parkta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde başlayan yürüyüş Masal Parkta son buldu. Burada bir açıklama yapan Şahin bütün dünya ülkelerinin obezite ile mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın bir tarafında günlük 1 dolar ile yaşamaya çalışan insanlar bulunurken diğer tarafta ise aşırı beslenmeden dolayı obezite hastası olan insanlar var'' dedi.

Şahin konuşmasına devamında "Obezite yalnızca estetik açısından bakmamalıyız. Obeziteye sağlık açısından baktığımız zaman, çalışma hayatındaki masa başı işten dolayı, sağlık değerlerinin istenilen düzeyin altında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden biz Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için, 5 bakanlığımız ile birlikte, 2 üniversitemizin desteği ile kampanyamızı başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kampanyaya destek için; bir taraftan yeşil alanlarımızı çoğaltıyoruz bir taraftan şehir merkezinden Gaziantep Üniversitesine kadar olan yol üzerinde bisiklet yolu yapıyoruz. Sağlıklı besleneceğiz ama aktiviteyi de hayatımızın bir parçası yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yürüyüş ve protokol konuşmalarından ardından 'Obezite ile Mücadele Eylem Planı'nda yer alan kuruluşlar arasında protokol imzalandı.

(OE-Y)



16.05.2017 19:19:46 TSI

NNNN

