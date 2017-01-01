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TESKİ'den şiddetli yağmur hakkında açıklama



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nden 14 Mayıs 2017 tarihinde, Süleymanpaşa ilçesinde gece 22.00 sularında başlayan ve yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini gösteren şiddetli yağmurla beraber meydana gelen su baskınıyla ilgili açıklama yapıldı.

TESKi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2017 tarihinde, Süleymanpaşa ilçesinde gece 22.00 sularında başlayan ve yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini gösteren şiddetli yağmurla beraber, metrekareye 25-30 kilogram yağış düşmüş ve özellikle Tavanlı Çeşme Sokağın Soysal Sokak ile kesiştiği bölgede, kısmi bir su baskını yaşanmıştır. Takip edilen meteoroloji bilgilerine göre şiddetli yağış beklentisinden dolayı, Süleymanpaşa ilçe müdürlüğümüzün emrinde bulunan ve sahada hazır bulundurulmakta olan kuka/kombine kanal açma ve vidanjör çekim araçları ile bölgeye ivedilikle müdahale edilmiştir" denildi.

"Genel Müdürlüğümüzce yağış sonrası yerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde, aşağıda tespit edilen hususların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için paylaşılmasına gerek duyulmuştur" denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Esasen bir dere yatağı olan Ördeklidere Caddesinde, geçmiş yıllar debi değerlerine göre İller Bankasınca projelendirilen ve imalatı geçen yıl İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz müşterek kontrollüğünde yapılan, 2000 mm çapında yağmur suyu hattı bulunmaktadır. Söz konusu hattın boru çapı aşırı ve hızlı yağışlara göre planlamış olup, su taşıma kapasitesinde de bir sorun bulunmamaktadır. Ancak söz konusu yağmur suyu hattının Süleymanpaşa çevreyoluna kadarki olan kısmının, mülkiyet sorunları nedeni ile yapılamaması ve yağış toplama alanının çok büyük olmasından dolayı yaşanan şiddetli yağmur neticesinde, tarlalardan gelen teressübat ve çakıl taşı gibi malzemeler yeni yapılan yağmur suyu hattına ve hat üzerindeki ızgaralara dolmuştur. Ayrıca o bölgede yürütülen altyapı çalışmalarına müteakip, üstyapı çalışmalarının henüz tamamlanamamış olmasından dolayı, hat üzerindeki sokaklarda bulunan ve açıkta olan kırma taş ve benzeri malzemeler de söz konusu şiddetli yağmurla beraber caddeye sürüklenmiştir. Bu sürüklenen malzemeler de alıcı olarak çalışması gereken mazgalları doldurmuş ve yağmur sularının tamamının hat içine alınmasına engel olmuştur. Bundan dolayı cadde üzerinde bulunan az sayıdaki işyerinin zeminine yağmur suyu girişi olmuştur. Bu bölgede kanalizasyon hatlarında bir sorun gözlenmemiştir. Maddi zarar gören işyerlerine yönelik tespitler Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapılmış olup mağduriyetler en kısa sürede giderilecektir. Anılan bölgede bu tür ani su birikmelerinin yaşanmaması için öncelikle, altyapı çalışmalarına müteakip üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce inşa edilen 2000 mm çapındaki yağmur suyu hattının devamından çevreyoluna kadar olan kısımda betonarme (U) kesit olarak yapılması gereklidir. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere Ördeklidere mevkiinde 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında imar uygulamasının (18. madde) yapılmaması ve vatandaşlardan muvafakat alınamamasından dolayı, Genel Müdürlüğümüzün çabalarına rağmen yağmur suyu imalatı devam ettirilememiş; Soysal Sokak ile Perşembe Sokağın olduğu yerde, su alma yapısı yapılarak bitirilmiştir. Meri mevzuat gereği dere ıslahı konusu doğrudan Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olan bir konu olmamasına rağmen ciddi bir yağış anında sorun oluşabileceği öngörüldüğünden mevcut yağmur suyu hattı, kendi imkânlarımızla 350 metre kadar daha uzatılmıştır. Yine aynı kapsamda küçük vadilerden gelen suların mevcutta bulunan 2000 mm çapındaki yağmur suyu hattına hendekler vasıtasıyla toplama çalışmalarına devam edilmektedir. Bu önlemlere ilave olarak Ördeklidere ve Sosyal sokağa paralel cadde ve sokaklardaki ızgaralar ile Karabayır Caddesi üzerinde bulunan 1000 mm hatta ilaveten ızgaralar yapılacak ve mevcutta bulunan ızgaralar ayrı bir 800 mm hat çekilerek 2000 mm ana hatta alınacaktır. Ancak Genel Müdürlüğümüzce yapılacak bu imalatlar esas sorunu nihai olarak ortadan kaldırmayacak olup, yağmur suyunun çevreye verebilecek olan zararı en aza indirgeyecektir. Nihai çözüme ise bahse konu bölgede mülkiyet ve imar sorunları çözülerek yapılacak bir dere ıslah projenin uygulanması ile ulaşılabilecektir."

Açıklamada ayrıca, "Diğer taraftan TESKİ Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin 15.7. maddesinde; "yağmur suları, bahçe suları ve çatı sularının kesinlikle kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılamaz", denilmesine rağmen, Süleymanpaşa ilçemizin muhtelif cadde ve sokaklarda yapılan tespitlerde, bazı ev ve iş yerlerinin mevcut çatı suyu giderlerini kanalizasyon şebeke hattına bağlandıkları görülmüştür. Kanalizasyon şebeke hattına bağlanan çatı suyu giderleri, kanalizasyon hattında ekstra debi oluşturduğu için hattın bu fazla suyu taşıyamaması sonucu, bazı atıksu abone bağlantılarında taşmalara sebep olmuştur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüzce denetim çalışmalarına başlanılmış olup, bina sahiplerinin bu konuda duyarlılık göstermeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

(MA-MEF-Y)



16.05.2017 19:32:07 TSI

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