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Manisalı minikler Sart Antik kentte güldü



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'ndeki Gynasium'da sahnelenen "Şirinler" adlı tiyatro oyunu, miniklere keyifli dakikalar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunu "Şirinler" İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle 2. Sardes Antik Kent Tiyatro Şenliği adı altında Sardes Antik Kenti'ndeki Gynasium'da sahne aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, hem tarihi Sart Antik kentini gezme fırsatı bulurken, hem de Batuhan Nil ve Selimcan Doğancı'nın yazdığı, Mertcan Üreten'in uyarladığı ve Batuhan Nil'in yönettiği bol müzikli ve eğlenceli "Şirinler" oyunu ile güldü. Büyük bir tarihe beşiklik yaptığı için Çocuk Şenliği'nin 2'incisini de Sart Antik Kentte gerçekleştirdiklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz "Çocuk Tiyatro Şenliğini küçük olarak başladık. İlerde inşallah büyük oyunlarında buraya gelmesini isteyeceğiz. Burası ulusal bir tarihi yeri teşkil ettiği için, burayı tercih ettik. Ayrıca tarihte ilk paranın basıldığı yer olan Sart'ta bu tür etkinliklerin az düzenlendiğini bildiğimiz için burayı seçtik" dedi.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ile 17 ilçeden gelen öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

(BA-AY-Y)



16.05.2017 20:29:22 TSI

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