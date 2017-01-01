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Jandarma intiharı engelledi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, kendini mahalle girişindeki tabelaya asmak istedi. İntihar girişiminde bulunan kişi, jandarma ekiplerinin anlık müdahalesiyle kurtarıldı.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alkollü bir vatandaş kendini mahalle girişi tabelasına asmak için intihar teşebbüsünde bulundu. Yüksek miktarda alkol alıp, intihar teşebbüsünde bulunan genci jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Y.K., ayrıldığı imam nikâhlı eşiyle barışmak istedi. Milas Adliyesi'nden uzaklaştırma alan genç adam, imam nikâhlı eşiyle barışmak için ailesine başvurdu. Barışma girişiminden bir sonuç alamayan genç adam kendini Beyciler Mahallesi girişinde bulunan 3 metrelik köy tabelasına asmak istedi.

Yüksek miktarda alkol alan genç adam, Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayarak: "Eşim S. gelmezse, kendimi köyün girişine asacağım." diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 saat boyunca intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

Bir türlü ikna olmayan genç adamın dikkatini dağıtan jandarma ekipleri, itfaiye merdiveni vasıtasıyla direğe tırmanarak intihar teşebbüsünde bulunan adamın ipini keserek intiharı engelledi.

Olay sonrasında, jandarma ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine götürülen şahısın 221 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

(DL-MB-Y)



16.05.2017 20:48:11 TSI

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