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Faciadan kıl payı kurtuldular



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'a bağlı Bafa Mahallesinde engelli oğlu ile birlikte yaşayan Feride Demirel'e ait ev henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kül oldu. Faciadan kıl payı kurtulan ancak evsiz kalan aile yardım bekliyor.

Milas'a bağlı Bafa Mahallesi'nde zihinsel engelli oğlu Hakan Demir ile birlikte yaşayan Feride Demir'in evinde yangın çıktı. Dün gece geç saatlerde evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, hemen yanan eve gelerek ailenin son anda yangın kurtulmasını sağladı. Acil çağrı merkezinin yönlendirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat boyunca yanan ev, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sabaha karşı ancak söndürülebildi.

EV TAMAMEN YANDI

Yangının ardından büyük çapta maddi hasar meydana gelen evde, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Elektrik kontağı yada sigara nedeniyle çıktığı düşünülen yangın, bir ailenin evsiz kalmasına neden oldu.

Bafa halkı eskiden kendi itfaiyeleri olduğunu ancak Büyükşehrin itfaiyeyi kaldırdığına dikkat çekerek, "Eskiden kendi itfaiyemiz vardı. Ama Büyükşehir Yasası ile birlikte Büyükşehir mahallemizdeki itfaiye birimini kaldırdı. Bu ev sabaha kadar yandı. İtfaiyenin Selimiye mahallesinden gelmesinden dolayı gecikme yaşandı ve bu durum yangına geç müdahale yapılmasına neden oldu." dedi.

Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği aileye yardım elini uzatan Milas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçici süre akrabalarının evinde kalacak olan aileye eşya yardımında bulundu. Yanan evlerinin yeniden tamir edilmesini isteyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

(DL-MB-Y)



16.05.2017 20:48:54 TSI

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