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Hospital Hastanesinden 'Temel yaşam desteği' konulu seminer



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi tarafından 'Temel yaşam desteği' konulu semir düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi Genel Müdürü Gürkan Alagöz, olay esnalarında yapılacak olan müdahaleler hakkında seminere katılan katılımcılara bilgiler verdi. İlk yardıma ihtiyacı olan hastalara yapılması geren uygulamalar hakkında bilgiler veren Müdür Alagöz, aynı zamanda maketler üzerinde de uygulamalı bilgiler vermeyi ihmal etmedi. Yapılan seminer sonrası açıklamalarda bulunan Müdür Alagöz, 'Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi olarak Adıyaman'da, ilçelerinde ve köylerinde sağlıkla ilgili tüm konularda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ana konulardan bir tanesi olan temel yaşam desteğini özelikle sağlık meslek liselerinde öğrencilerimize, köy muhtarlarımıza, halkımızdan ulaştığımız tüm vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Temel yaşam ilk yardımın ana kuralıdır. Trafik kazaları, iş kazaları, darplar ve kendiliğinden kalp VE solunum durmaları gibi durumlar ortaya çıktığında vatandaşlarımızın yapması gereken kalp masajını, solunumu bilmelerini istiyoruz. Özelikle sağlık bakanlığımız tarafından 112 ile ilgili çok ciddi çalışmalar vardır. Bizde Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi olarak ambulansımızla çalışmaların içerisine katılmaktayız. Vatandaşlarımızın 112'yi gereksiz yere meşgul etmemeleri temel yaşam desteğinin en büyük destekçileri olacaktır. En büyük destekleri bir vakanın zamanında alınıp zamanında hastaneye kaldırmaya sağlayacak ve buda hastalarımıza sağ kalımla ve ileriki yaşantılarında her hangi bir sıkıntının olamamasını sağlayacaktır. Biz Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi olarak bir kişiden tutun bin kişiye kadar Adıyaman'ın geneline herkese bu eğitimlerimizi bu toplantılarımızı yapmak arzusu içerisindeyiz. Bu anlamda gönüllüyüz ve bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz" dedi.

Düzenlenen seminere Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dal, Anadolu HAYAD Genel Başkanı Yusuf Babar, hastane yöneticileri, hastane çalışanları, öğrencile ve vatandaşlar katıldı.

(CK-SD-Y)



16.05.2017 21:51:35 TSI

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