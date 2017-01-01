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Muğlalı Galericiler MASFED üyesi oldu

- Muğla Galericiler Derneği düzenledikleri gecede Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) üyesi oldu. Geceye MASFED Başkanı Aydın Erkoç da katıldı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Galericiler Derneği, düzenledikleri gecede Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'na (MASFED) üye oldu. Geceye, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MASFED Başkanı Aydın Erkoç, MASFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Dernek Başkanı Hasan Yoğurtçu, Muğla ve ilçelerindeki galericiler katıldı.

Muğla Galericiler Derneği Başkanı Ömer Kaya, "Muğla'da ilk defa böyle bir gece düzenliyoruz. Galericiler olarak hepimizin sıkıntıları vardı. Bununla ilgili olarak bizlere Federasyon Başkanımız bizlere yardımcı olacak. Dernek olarak Federasyona üyeliğimiz yapılacak. Gecemize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

"Örgütlü olursanız, ayakçılardan kurtulursunuz"

Geceye katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, göreve geldiklerinden bu yana Menteşe ilçesinde hizmet veren Galericiler Derneği Başkanı Ömer Kaya ile zaman zaman bir araya geldiklerini belirtti. Başkan Gümüş, "Dernek Başkanımız bugün sizleri bir araya getirerek hem sorunlarınızın çözümü anlamında, hem de Federasyona üye olma konusunda önemli bir adım attı. Beraber olmak, birlikte olmak ve örgütlenmek mesleğinize sahip çıkmak anlamına gelir. Beraber olmak demek daha fazla kazanmak demek ve ailenize daha iyi gelecek hazırlamak demektir. Sizin mesleğinizi 'Ayakçı' dediğimiz dışarıda insanlar var. Örgütlü olursanız eğer belki bunlar bu işi yapamayacaklar. İnşallah ilenire Belediyemiz bütçesi elverdiğince sizlerle daha iyi işler yapacağız" dedi.

MASFED Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Bölge sorumlusu ve Aydın 2'nci El Otomobil Alım Satımcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yoğurtçu, derneklerin sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağı olduğunu belirterek, "Dernekler birlikteliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kültürel varlıkları ortaya çıkarıp yaşama ve geliştirmeyi amaçlar. Muğla Galericiler Derneği'nin Federasyona katılımını bizzat Ömer Başkana teklif ettim. Muğla Galericiler Derneği'nin Federasyona katılımı ile sizleri Ankara'da temsil edecek olmasından dolayı meslektaş olarak büyük memnuniyet duyduk" dedi.

"Federasyon olarak Taşıt Alım Vergisini kaldırdık"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomobilcileri Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, mesleğin sorunları ile ilgili Ankara'da gerekli çalışmaları yürüttüklerini, hala sorunların bulunduğunu, fakat bu sorunları da çözmek için çaba harcadıklarını açıkladı. MASFED Başkanı Erkoç, "Sivil Toplum Kuruluşlarının amacı meslektaşlarının önündeki engelleri kıldırmaktır. Maalesef Türkiye genelinde otomobil ticareti ile uğraşan siz değerli meslektaşlarımızın bugüne kadar böyle bir sivil toplum kuruluşu yoktu. 2010 yılında Türkiye Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu kurduk. Federasyonu kurduktan sonra taşıt alım vergisini kaldırdık. Noter harçları çok ağırdı, Noterleri tamamen ortadan kaldırmak için çok çalıştık, rakamlar aza indi ama maalesef tamamen kaldıramadık. Hafta sonları bizim en fazla ticaret yaptığımız dönemler. Hafta sonlarında Nöbetçi bir noter bulundurulması konusunda girişimlerimiz var ve bunu en kısa zamanda sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Düzenleme yasalaşırsa herkes araba alıp satamayacak"

Meslek ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığını için her önüne gelenin araç alım satımı yaptığını belirten Erkoç, "Bugün internet sitelerinde, araba pazarlarında ve devlet kurumunda çalışanlara kadar herkes araba satışı ticareti yapıyor. Biz kimsenin araba alıp satmasına karşı değiliz, ama biz yanımızda işçi çalıştırıyoruz, sigorta primi ödüyoruz, vergi ödüyoruz. Diğer taraftan devlete bir kuruş vergi ödemeden araba alıp satanlar var. İnşallah bu uğraşı verdiğimiz 2'nci elde otomobil ticaretinin düzenlemesi ile beraber kanun teklifinin verilmesine vesile olan bizzat bizleriz. Maalesef Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları her birimizden aidat almalarına rağmen bize destek olmadılar ve en sonunda biz Federasyonu kurduk. Eğer düzenleme yasalaşırsa artık herkes internetten araba alıp satamayacak" dedi.

(BT)



17.05.2017 00:21:23 TSI

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