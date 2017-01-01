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Kuşadası Belediyesi, evde bakın hizmeti sunduğu anneleri unutmadı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışanları Anneler Günü haftasında hizmet sunduğu anneleri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Eve bağımlı yaşamak zorunda kalan engelliler ile ilerleyen yaşları nedeniyle ev işlerinde zorluk çeken vatandaşlara hizmet veren Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, anneleri unutmadı. Kuşadası'nda farklı mahallerinde 130 evi ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Evde Bakım Birimi ekipleri, hizmet sunduğu annelere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.



Kuşadası Belediyesi'nin yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli olmaları nedeniyle ev işlerinde ve kişisel bakımlarında güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Evde Bakım Birimi, periyodik aralıklarla 190 evi ziyaret ediyor. Evde Bakım Birimi personeli hasta, yaşlı ve engellilerin kişisel bakımları ile ev temizliklerinin yanı sıra tadilat, tamirat gibi işleri ile de yakından ilgileniyor. Kuşadası Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetten faydalanabilmek için hasta veya hasta yakınlarının belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Engelli ve 60 yaş üzerindeki vatandaşların 444 71 14 numaralı çağrı merkezine başvurmaları gerekiyor. Başvuru sonucu oluşan müracaatlar üzerine, uzman ekip ön inceleme yapmak üzere evleri ziyaret ediyor. Durumu yasa ve yönetmeliklere uygun olan vatandaşlar hizmetten yararlanabiliyor.

(ZH-MB-Y)



17.05.2017 01:04:28 TSI

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